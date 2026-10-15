Все смарт-часы Garmin затронули новые ограничения: компания изменила правила работы сторонних приложений

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| Новость | Гаджеты

Garmin ограничила работу сторонних сервисов с данными тренировок: один из популярных инструментов уже потерял поддержку часов компании. Новые правила затрагивают взаимодействие с Garmin Connect и могут создать проблемы для других разработчиков, чьи приложения используют информацию с носимых устройств.

Автор: Yevhenii Dubrovskyi Источник: unsplash.com

Вокруг смарт-часов Garmin сформировалась собственная экосистема программ. Сторонние разработчики создают сервисы для отслеживания физической активности, изучения результатов тренировок и работы со спортивной статистикой. Однако доступ к данным часов регулируется компанией, и теперь условия использования этой информации изменились.

О новых ограничениях сообщил Дэвид Тинкер, создатель платформы Intervals. icu, предназначенной для анализа тренировок. Согласно пересмотренным правилам, разработчикам запрещено передавать данные, полученные через API Garmin Connect, через собственные интерфейсы. При этом о подготовке изменений заранее не сообщалось.

Такая политика ограничивает способы обмена информацией между сервисами. Например, если приложение автоматически получает сведения о тренировках из Garmin Connect и передает их дальше для обработки, разработчикам придется искать другие варианты работы или менять привычные функции.

Впрочем, полностью пользоваться часами Garmin вместе с Intervals. icu по-прежнему можно. Основное неудобство заключается в том, что часть операций теперь придется выполнять вручную: пользователям потребуется самостоятельно загружать и выгружать данные тренировок для их дальнейшего анализа.

Первым заметным последствием стало прекращение поддержки Intervals Pro. Изменения также могут затронуть другие приложения, использующие аналогичные способы обмена информацией. Пока неизвестно, сколько разработчиков столкнется с новыми ограничениями и какие сервисы могут потерять часть своих возможностей.

Источник: Notebookcheck

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