Владельцы Galaxy Watch Ultra 2 получают важное обновление: Samsung начала распространение новой прошивки и исправила 62 уязвимости
Samsung выпустила очередное обновление для своих флагманских смарт-часов Galaxy Watch Ultra 2. Основное внимание в новой прошивке уделено защите устройства: производитель устранил 62 проблемы безопасности, которые могли присутствовать в предыдущей версии программного обеспечения.
Распространение обновления уже началось, но пока оно доступно только владельцам часов в Южной Корее. В ближайшие дни компания собирается расширить список регионов, поэтому пользователям в других странах придется немного подождать. Новая прошивка постепенно появится и на их устройствах.
Проверить наличие обновления можно через приложение Galaxy Wearable на подключенном смартфоне. Для этого нужно открыть настройки часов, перейти в раздел обновления программного обеспечения и запустить проверку новой версии. Если пакет уже доступен для конкретного региона, его можно будет загрузить и установить.
Примечательно, что Watch Ultra 2 получили лишь второе программное обновление с момента выхода. Предыдущая прошивка содержала исправления за август 2026 года, а сентябрьский пакет безопасности для этих часов компания пропустила. Теперь производитель перешел непосредственно к октябрьским исправлениям.
При этом производитель уже раскрыл содержание ноябрьского пакета безопасности для своих устройств. Однако информации о сроках его появления на Watch Ultra 2 пока нет.
Источник: SamMobile
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