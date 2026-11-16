Владельцам техники Sony придется привыкать к новым правилам: компания закрывает единое приложение для поддержки наушников, телевизоров и камер

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Компания Sony объявила о прекращении работы приложения Support by Sony. Сервис окончательно отключат 28 февраля, после чего он исчезнет из Google Play и Apple App Store. Вместо единой программы производитель предлагает использовать отдельные приложения для разных категорий устройств.

Приложение позволяло владельцам техники получать информацию о новинках компании, узнавать о выходе обновлений прошивки и находить рекомендации по устранению неисправностей. После закрытия сервиса все эти возможности больше не будут доступны в одном месте. Пользователи также потеряют доступ к сообщениям, которые ранее публиковались внутри приложения.

Для владельцев наушников и акустики Sony рекомендует Sound Connect. С его помощью можно управлять совместимыми устройствами, менять настройки звучания и устанавливать обновления.

Для телевизоров и саундбаров предусмотрено BRAVIA Connect, которое позволяет управлять совместимой техникой со смартфона. Владельцам камер компания предлагает Creators' App с возможностью дистанционной съемки и передачи фотографий.

Единого приложения для всей техники Sony после закрытия Support by Sony не останется. Владельцам нескольких типов устройств придется устанавливать разные программы и проверять совместимость каждой модели. Получить помощь также можно будет на официальном сайте компании. Там останутся инструкции, обновления программного обеспечения и рекомендации по устранению неполадок. На некоторых телевизорах с Android TV и Google TV проверять наличие обновлений можно непосредственно через настройки.

Причину закрытия приложения компания не назвала. Неизвестно и то, удастся ли перенести сохраненные закладки в другие сервисы. Между тем приложение набрало более миллиона загрузок в Google Play. До прекращения его работы у пользователей остается время, чтобы установить необходимые альтернативы.

Источник: Engadget