У пользователей Pixel Watch и Fitbit пропала важная статистика здоровья в Google Health: Google подтвердила проблему после обновления

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
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После обновления Google Health до версии 5.12 пользователи начали сталкиваться с проблемой отображения данных о состоянии организма. Приложение перестало показывать часть показателей, которые фитнес-трекеры Fitbit и умные часы Pixel Watch собирают во время сна. Жалобы поступают как от владельцев устройств на iOS, так и от пользователей Android.

Автор: Adam Birkett Источник: unsplash.com

В частности, из статистики пропадают сведения о частоте сердечных сокращений, уровне кислорода в крови, дыхании и температуре кожи. Некоторые пользователи вместо привычных графиков видят сообщение об отсутствии данных. При этом проблема, судя по отзывам, связана не со сбором информации самими устройствами, а с ее отображением в приложении.

О неисправности сообщили на официальном форуме поддержки Google и Reddit. Представитель команды поддержки подтвердил, что компания знает о проблеме и связывает ее с последним обновлением. Специалисты уже занимаются ее изучением, однако сроки выпуска исправления пока не называются.

Пока компания не подготовила обновление, пользователи нашли несколько способов вернуть пропавшие показатели. В некоторых случаях помогает выход из учетной записи с последующей повторной авторизацией. Другой вариант — переключить период просмотра статистики с дневного на недельный или месячный. Если это не сработало, можно удалить приложение и установить его заново.

Пропавшие показатели используются для отслеживания изменений состояния организма и формирования статистики за несколько дней и недель. Поэтому отсутствие данных может нарушить привычную картину наблюдений, хотя ранее собранная информация, по сообщениям пользователей, сохраняется. Компания пока не объявила, когда проблема будет устранена.

Источник: AndroidPolice

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