Сразу две модели смарт-часов Galaxy Watch останутся без новых функций: Samsung исключила их из программы обновления One UI 9 Watch

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Samsung завершает программную поддержку сразу двух моделей своих смарт-часов. Эти модели не получат следующее крупное обновление One UI 9 Watch.

One UI 9 Watch дебютировала в августе. Сейчас компания постепенно готовит обновление для предыдущих устройств. В частности, в конце октября компания выпустила уже шестую бета-версию системы для Galaxy Watch 8 и 8 Classic. В дальнейшем обновление должно появиться и на других совместимых часах.

Исключением станут Galaxy Watch 4 и 4 Classic, представленные в 2021 году. За время существования эти устройства получили четыре крупных обновления операционной системы, поэтому дальнейшая программная поддержка для них завершится. Ограничение затронет и специальные версии часов, выпущенные в рамках отдельных коллекций.

Это поколение стало важным для бренда: именно с выходом Watch 4 компания отказалась от собственной платформы Tizen в пользу Wear OS от Google. Теперь эта линейка останется без очередного крупного обновления.

Более новые модели, как ожидается, получат One UI 9 Watch до конца этого года. Среди нововведений заявлены переработанный интерфейс, запуск ИИ-помощника поднятием запястья и дополнительные показатели здоровья. В частности, появятся оценка ежедневной кардионагрузки и данные о состоянии сердечно-сосудистой системы.

Отсутствие обновления не сделает старые часы бесполезными: основные функции продолжат работать. Однако Galaxy Watch 4 больше не будут получать новые возможности и исправления безопасности. Кроме того, со временем может сократиться совместимость с приложениями. Производитель теперь обещает до пяти крупных обновлений для актуальных моделей, тогда как предыдущие поколения получали четыре.

Источник: Engadget