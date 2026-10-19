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Garmin выпустила крупное обновление для нескольких моделей смарт-часов. Бета-версия прошивки 24.12 включает 45 изменений, большая часть которых направлена на исправление ошибок в работе устройства. Обновление уже доступно участникам программы тестирования по всему миру.

Новая версия предназначена в том числе для Fenix 8 Pro и Tactix 8 Pro. Ранее обычные Fenix 8 и ряд других часов получили стабильную прошивку 23.40, тогда как модели Pro оставались на версии 23.39. Теперь производитель начал распространение программного обеспечения следующей ветки 24.xx.

Установить бета-версию автоматически нельзя. Для проверки ее доступности необходимо открыть настройки часов, перейти в раздел обновления системы и вручную запустить поиск новой прошивки.

Согласно опубликованному списку изменений, разработчики исправили ошибки, которые могли вызывать перезагрузку часов, мешать запуску тренировок и приводить к сбоям при подключении Bluetooth-наушников. Также устранены неполадки с уведомлениями, календарем, голосовыми подсказками и сторонними циферблатами.

Некоторые исправления затрагивают навигацию и спортивные функции. Компания улучшила скорость поиска объектов на карте, скорректировала отображение маршрутов и устранила ошибки в данных, связанных с тренировками и плаванием. Кроме того, компания исправила проблему, из-за которой при использовании Alipay аккумулятор мог разряжаться быстрее обычного.

В обновлении есть и другие изменения: часы получили дополнительные инструкции по подключению датчиков пульса, а работа отдельных функций и звуковых оповещений была доработана.

Пока прошивка 24.12 распространяется в бета-формате. Когда производитель выпустит стабильную версию для всех владельцев совместимых часов, он не сообщил.

Источник: Notebookcheck