Сразу 45 изменений для нескольких смарт-часов Garmin: новая прошивка исправляет сбои тренировок, проблемы с уведомлениями и другие ошибки
Garmin выпустила крупное обновление для нескольких моделей смарт-часов. Бета-версия прошивки 24.12 включает 45 изменений, большая часть которых направлена на исправление ошибок в работе устройства. Обновление уже доступно участникам программы тестирования по всему миру.
Новая версия предназначена в том числе для Fenix 8 Pro и Tactix 8 Pro. Ранее обычные Fenix 8 и ряд других часов получили стабильную прошивку 23.40, тогда как модели Pro оставались на версии 23.39. Теперь производитель начал распространение программного обеспечения следующей ветки 24.xx.
Установить бета-версию автоматически нельзя. Для проверки ее доступности необходимо открыть настройки часов, перейти в раздел обновления системы и вручную запустить поиск новой прошивки.
Согласно опубликованному списку изменений, разработчики исправили ошибки, которые могли вызывать перезагрузку часов, мешать запуску тренировок и приводить к сбоям при подключении Bluetooth-наушников. Также устранены неполадки с уведомлениями, календарем, голосовыми подсказками и сторонними циферблатами.
Некоторые исправления затрагивают навигацию и спортивные функции. Компания улучшила скорость поиска объектов на карте, скорректировала отображение маршрутов и устранила ошибки в данных, связанных с тренировками и плаванием. Кроме того, компания исправила проблему, из-за которой при использовании Alipay аккумулятор мог разряжаться быстрее обычного.
В обновлении есть и другие изменения: часы получили дополнительные инструкции по подключению датчиков пульса, а работа отдельных функций и звуковых оповещений была доработана.
Пока прошивка 24.12 распространяется в бета-формате. Когда производитель выпустит стабильную версию для всех владельцев совместимых часов, он не сообщил.
Источник: Notebookcheck
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