Сразу 45 изменений для нескольких смарт-часов Garmin: новая прошивка исправляет сбои тренировок, проблемы с уведомлениями и другие ошибки

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Гаджеты

Garmin выпустила крупное обновление для нескольких моделей смарт-часов. Бета-версия прошивки 24.12 включает 45 изменений, большая часть которых направлена на исправление ошибок в работе устройства. Обновление уже доступно участникам программы тестирования по всему миру.

Автор: Garmin Источник: www.garmin.com.tw

Новая версия предназначена в том числе для Fenix 8 Pro и Tactix 8 Pro. Ранее обычные Fenix 8 и ряд других часов получили стабильную прошивку 23.40, тогда как модели Pro оставались на версии 23.39. Теперь производитель начал распространение программного обеспечения следующей ветки 24.xx.

Установить бета-версию автоматически нельзя. Для проверки ее доступности необходимо открыть настройки часов, перейти в раздел обновления системы и вручную запустить поиск новой прошивки.

Согласно опубликованному списку изменений, разработчики исправили ошибки, которые могли вызывать перезагрузку часов, мешать запуску тренировок и приводить к сбоям при подключении Bluetooth-наушников. Также устранены неполадки с уведомлениями, календарем, голосовыми подсказками и сторонними циферблатами.

Некоторые исправления затрагивают навигацию и спортивные функции. Компания улучшила скорость поиска объектов на карте, скорректировала отображение маршрутов и устранила ошибки в данных, связанных с тренировками и плаванием. Кроме того, компания исправила проблему, из-за которой при использовании Alipay аккумулятор мог разряжаться быстрее обычного.

В обновлении есть и другие изменения: часы получили дополнительные инструкции по подключению датчиков пульса, а работа отдельных функций и звуковых оповещений была доработана.

Пока прошивка 24.12 распространяется в бета-формате. Когда производитель выпустит стабильную версию для всех владельцев совместимых часов, он не сообщил.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 705 0
Автор Zloi Рейтинг +5241.20
Блог Гаджеты 306 2905 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда пропала «картинка в картинке» в телевизорах, хотя экраны стали больше

На некоторых старых телевизионных пультах была кнопка PIP. Нажимаешь её — и поверх основной передачи появляется маленькое окно с другим каналом. Можно смотреть фильм и одновременно...

Они правили морями задолго до динозавров, но их ближайший родственник — морской червь: от кого произошли первые панцирные животные?

Более пятисот миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, на планете произошел резкий скачок биологического разнообразия. В океанах появились практически все современные типы многоклеточных...

Чувствуют ли кошки стресс хозяина: ученые выяснили, как питомцы реагируют на наши гормоны

Взаимодействие человека и домашних животных привлекает внимание биологов уже несколько десятилетий. Однако подавляющая часть накопленных научных данных касается собак. Исследования неоднократно...

Зачем на советских усилителях была кнопка „Тонкомпенсация“ и когда её стоило нажимать

Стоило вечером убавить громкость, и знакомая запись словно теряла часть звучания. Голос оставался хорошо различимым, а бас становился слабее, ударные — менее выразительными. Нажатие...

На статуях Терракотовой армии нашли 79 отпечатков пальцев: кто создавал глиняную армию императора

Весной 1974 года крестьяне, копавшие колодец недалеко от китайского города Сиань, наткнулись на твердые обожженные черепки и глиняные головы. Вскоре на это место прибыли археологи. Так начались...

Карболит: куда исчезла знаменитая чёрная пластмасса СССР, из которой делали практически всё

В СССР из карболита делали корпуса радиоприёмников, выключатели, электрические вилки, ручки кастрюль и множество других бытовых вещей. Эти вещи служили десятилетиями и до сих пор встречаются в...