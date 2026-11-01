Сразу 35 изменений, новые возможности и исправление ошибок: Garmin выпустила крупное обновление для своих флагманских смарт-часов

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Garmin начала распространять крупное бета-обновление для своих новых флагманских часов Fenix 9, 9 Pro и Enduro 4. Прошивка получила номер 7.13 и стала первым публичным выпуском новой программной ветки 7.xx. Разработчики подготовили 35 изменений, затрагивающих спортивные функции, интерфейс, навигацию и стабильность работы устройств.

Среди главных нововведений — расширенные настройки встроенного фонарика. Теперь пользователь может самостоятельно выбирать время его работы через меню быстрого доступа. Кроме того, часы получили возможность корректировать дистанцию для занятий на велотренажере и тренировок по беговым лыжам в помещении. В компании также добавили дополнительные сведения о весе рюкзака и потраченных калориях, которые отображаются после завершения пеших прогулок и пробежек.

Отдельное внимание разработчики уделили исправлению ошибок. Обновление устраняет проблемы с отображением карт и маршрутов, работой погодного сервиса и получением уведомлений. Также исправлены неполадки, которые могли вызывать зависания и неожиданные перезапуски часов при использовании отдельных спортивных режимов, музыкальных приложений и навигационных инструментов.

Помимо этого, компания улучшила работу некоторых спортивных функций, включая распознавание ударов в гольфе и взаимодействие с гребными тренажерами. Небольшие изменения коснулись оформления циферблатов и интерфейса устройства.

Новая бета-версия распространяется по всему миру для совместимых моделей. При этом есть важное ограничение: после установки тестовой прошивки становятся недоступны функции ЭКГ и дайвинга. Сроки выхода полноценной стабильной версии программного обеспечения серии 7. xx компания пока не раскрыла.

Источник: Notebookcheck