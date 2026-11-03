Смарт-часы Xiaomi Watch S5 41 мм будут оснащены батареей 590 мАч и поддерживать время автономной работы 8 дней в обычном режиме

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Смарт-часы Xiaomi Watch S5 41 мм получат значительное увеличение емкости аккумулятора в сравнении с предшествующей моделью. С выпуска модели Watch S5 с 46-миллиметровым дисплеем от Xiaomi миновало уже несколько месяцев. Сейчас же благодаря новой информации стали известны параметры готовящейся к выходу 41-миллиметровой модификации этих часов. В основе смарт-часов Xiaomi линейки S лежит фирменная прошивка HyperOS, а не Wear OS: такой подход сулит меньший набор возможностей, зато более продолжительную работу без подзарядки.

Xiaomi Watch S5 46mm
Xiaomi Watch S5 46mm
Автор: Xiaomi Источник: www.mi.com

Корпус новинки Xiaomi Watch S5 41mm будет выполнен из нержавеющей стали и окажется чуть толще, чем у предшественника — модели Watch S4 41mm: 9,9 мм против 9,5 мм. Зато заметно увеличится ёмкость батареи — до 590 мАч. У S4 41mm этот показатель составлял 320 мАч, то есть прирост получится почти двукратным. Одного заряда хватит на срок до 8 дней в обычном режиме использования часов, либо до 14 суток при включённом энергосбережении.

Диагональ дисплея не изменилась в сравнении с предшественником: установлен OLED-экран на 1,32 дюйма с разрешением 466 x 466 пикселей. При этом максимальная яркость составляет 3000 нит. Защита от воды, как и у предшествующей модели, соответствует погружению на глубину до 5 атмосфер.

Xiaomi Watch S5 46mm
Xiaomi Watch S5 46mm
Автор: Xiaomi Источник: www.mi.com

За пульс отвечает оптический сенсор, а за отслеживание менструального цикла — три температурных датчика. В число дополнительных сенсоров смарт-часов вошли барометр и компас. На открытой местности координаты определяются двухдиапазонным приёмником, который поддерживает GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou и QZSS. К телефону часы подключаются по Bluetooth 5.4, NFC и Wi-Fi 6 (ax).

Источник: gsmarena

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