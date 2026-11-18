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Google нашла еще один способ увеличить время автономной работы умных часов. Компания внедряет функцию, которая позволит устройствам на Wear OS использовать GPS подключенного смартфона вместо собственного навигационного модуля. Это должно снизить расход энергии во время пробежек, прогулок и других тренировок на открытом воздухе.

Как сообщает Android Authority, нововведение появилось в обновлении сервисов Google Play версии 26.45, выпущенном 16 ноября. Теперь совместимые часы смогут получать данные о местоположении непосредственно от смартфона. Раньше для записи маршрута во время тренировки многие модели полагались на собственный GPS, работа которого заметно расходует заряд небольшого аккумулятора.

Поскольку смартфон обычно располагает более емкой батареей, перенос части навигационных задач на него позволит снизить нагрузку на часы. Насколько именно увеличится время их работы, компания пока не уточняет. Также компания еще не назвала список поддерживаемых моделей. Ожидается, что нововведение появится на некоторых устройствах Pixel Watch и Galaxy Watch.

Похожий принцип уже используется в отдельных устройствах Fitbit. Там предусмотрен динамический GPS, который позволяет задействовать навигацию самого гаджета или подключенного телефона. Вероятно, похожий выбор настроек со временем появится и в часах на Wear OS.

Это не единственное изменение, направленное на увеличение автономности. Компания также заявила, что Wear OS 7 обеспечивает примерно на 10% больше времени работы по сравнению с предыдущей версией системы. В сочетании с новой возможностью использовать GPS смартфона это может помочь владельцам Android-часов реже подключать их к зарядному устройству.

Источник: AndroidPolice