Смарт-часы и умное кольцо Samsung стали лучше выявлять апноэ во сне: обновление вышло для Galaxy Watch 9 и Galaxy Ring

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Samsung обновила функцию обнаружения апноэ во сне для своих носимых устройств. Изменения затронули Galaxy Watch 9 и умное кольцо Galaxy Ring. После установки обновления гаджеты смогут предоставлять более подробную информацию о нарушениях дыхания во время ночного отдыха. Для этого производитель переработал алгоритм анализа данных, собираемых во время сна.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Ранее система в основном оценивала вероятность наличия апноэ, теперь же она позволяет получить более детальное представление о характере выявленных нарушений. Программное обеспечение анализирует показатели организма на протяжении ночи и использует их для уточнения результатов. Новые данные отображаются в приложении Samsung Health Monitor.

Апноэ — это состояние, при котором во время сна периодически нарушается или полностью прекращается дыхание. Человек может не замечать таких эпизодов, хотя они способны влиять на качество отдыха и общее самочувствие. Информация с носимых устройств поможет обратить внимание на возможную проблему и станет дополнительным материалом для обсуждения с врачом. При этом сама функция не заменяет медицинскую диагностику.

Компания также подтвердила, что обновленная технология прошла проверку регулирующих органов США и Южной Кореи. В дальнейшем компания намерена добавить ее в Watch 8 и Watch 7. При этом базовое обнаружение апноэ уже работает на более широком перечне устройств бренда, а поддержка этой возможности предусмотрена в 70 странах.

Источник: AndroidPolice

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