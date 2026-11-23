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Samsung может отказаться от ежегодного выпуска умных часов Galaxy Watch и перейти на новую схему обновления линейки. По предварительным данным, компания рассматривает возможность увеличить промежуток между поколениями до двух лет. В таком случае Galaxy Watch 10 не выйдут в 2027 году, а появятся на рынке только в 2028-м.

Причиной пересмотра планов стали финансовые проблемы мобильного подразделения Samsung. Как сообщает издание ETNews, оно два квартала подряд завершило с убытками. На фоне растущих расходов производителю приходится искать способы сократить затраты, в том числе пересматривать график подготовки новых устройств. Отказ от ежегодного выпуска часов позволит уменьшить расходы на разработку и продвижение очередных моделей.

Дополнительным фактором могла стать ситуация с продажами. После повышения стоимости Watch 9 интерес покупателей к часам снизился. При этом позиции компании на мировом рынке остаются заметно слабее, чем у главного конкурента. По данным Counterpoint Research, доля компании в прошлом году составила около 7%, тогда как Apple заняла 23% рынка.

Вместо Watch 10 в следующем году производитель может представить фитнес-браслет Galaxy Fit 4. А владельцы уже выпущенных часов, вероятно, продолжат получать новые функции через программные обновления. В частности, компания сможет расширять возможности устройств для отслеживания состояния здоровья, не выпуская отдельную модель каждый год.

Источник: SamMobile