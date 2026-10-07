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Garmin анонсировала выход спортивных смарт-часов Enduro 4, разработанных специально для многодневных походов и экспедиций в условиях ограниченного доступа к электросетям. Ключевая особенность модели — способность работать до 90 дней при постоянном солнечном свете благодаря встроенной солнечной панели.

Устройство комплектуется экраном 3,6 сантиметра MIP-технологии с разрешением 280x280 пикселей, защищённым сапфировым стеклом Power Sapphire с интегрированной солнечной батареей. Когда солнечной подзарядки недостаточно, часы проработают месяц. При интенсивной записи активности с использованием всех спутниковых систем автономность сокращается до 80 часов без солнца и 144 часов с солнечной зарядкой. Максимальные показатели достигаются только при высокой освещённости около 50 000 люкс.

Памяти удвоена с 32 до 64 гигабайт, оперативная память увеличена на половину против Enduro 3. Это позволило ускорить навигацию по встроенным картам на 30 процентов и добавить новый режим Perspective View для более детального изображения маршрута. Устройство весит 66 граммов при габаритах 51x51x15,7 миллиметра. Корпус выполнен из титановой рамки и армированного полимера с водозащитой 10 ATM.

Часы предусматривают свыше 100 профилей спортивной активности с функциями целеполагания по темпу с поправкой на уклон и показателями Stamina Zones. Новая функция Garmin Epic позволяет объединять активности в единую историю за несколько дней. Встроенные датчики контролируют пульс, кислородный баланс крови и температуру кожи. В поддерживаемых регионах работает ЭКГ-функция.

Часы совместимы с загрузкой навигационных карт и музыкального контента. Предусмотрена поддержка бесконтактных платежей через Garmin Pay. Специальная утилита Power Manager наглядно показывает, какие активные функции оказывают наибольшее влияние на энергопотребление. На американском рынке Enduro 4 оценена в 900 долларов США.

Источник: 4pda