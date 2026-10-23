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Компания Inllie выпустила два новых носимых устройства, которые внешне больше напоминают украшения, чем привычные фитнес-браслеты. Модели Luna Glow и Glow Luxe получили металлическое оформление с выращенными в лаборатории бриллиантами, но при этом сохранили функции отслеживания физической активности и состояния организма. Обе новинки стоят менее 100 долларов США.

Новинки выполнены без дисплея, поэтому для просмотра собранных данных потребуется смартфон. Такой подход позволил сделать акцент на внешнем виде устройств. Обычная версия Glow украшена 36 искусственно выращенными бриллиантами: часть камней находится на корпусе, остальные размещены на ремешке.

У версии Glow Luxe оформление более насыщенное. В ней установлено 135 бриллиантов, которыми покрыта практически вся поверхность корпуса. При этом устройство весит около 12 г, а его толщина составляет всего 5,6 мм. Обе модели выпускаются с корпусами из цинкового сплава.

По возможностям для контроля здоровья браслеты не отличаются друг от друга. Они измеряют частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, оценивают стресс, следят за сном и считают шаги. Также предусмотрены отслеживание женского цикла и несколько режимов тренировок. Статистика собирается в приложении Luck Ring, которое доступно для смартфонов на Android и iOS.

Производитель заявляет, что устройства прошли испытания на устойчивость к падениям и вибрации. За автономность отвечает аккумулятор на 26 мАч. При обычном использовании его заряда должно хватать на срок до семи дней.

Новинки доступны в серебристом и розово-золотом исполнении. Стоимость составляет 80 долларов США за первую модель и 90 долларов США за вторую. Заказать браслеты можно на официальном сайте компании.

Источник: Notebookcheck