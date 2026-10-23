Смарт-браслеты в стиле ювелирных украшений с бриллиантами: Inllie представила Luna Glow и Glow Luxe с контролем здоровья

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Компания Inllie выпустила два новых носимых устройства, которые внешне больше напоминают украшения, чем привычные фитнес-браслеты. Модели Luna Glow и Glow Luxe получили металлическое оформление с выращенными в лаборатории бриллиантами, но при этом сохранили функции отслеживания физической активности и состояния организма. Обе новинки стоят менее 100 долларов США.

Автор: Inllie Источник: inllie.com

Новинки выполнены без дисплея, поэтому для просмотра собранных данных потребуется смартфон. Такой подход позволил сделать акцент на внешнем виде устройств. Обычная версия Glow украшена 36 искусственно выращенными бриллиантами: часть камней находится на корпусе, остальные размещены на ремешке.

У версии Glow Luxe оформление более насыщенное. В ней установлено 135 бриллиантов, которыми покрыта практически вся поверхность корпуса. При этом устройство весит около 12 г, а его толщина составляет всего 5,6 мм. Обе модели выпускаются с корпусами из цинкового сплава.

Автор: Inllie Источник: inllie.com

По возможностям для контроля здоровья браслеты не отличаются друг от друга. Они измеряют частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, оценивают стресс, следят за сном и считают шаги. Также предусмотрены отслеживание женского цикла и несколько режимов тренировок. Статистика собирается в приложении Luck Ring, которое доступно для смартфонов на Android и iOS.

Производитель заявляет, что устройства прошли испытания на устойчивость к падениям и вибрации. За автономность отвечает аккумулятор на 26 мАч. При обычном использовании его заряда должно хватать на срок до семи дней.

Новинки доступны в серебристом и розово-золотом исполнении. Стоимость составляет 80 долларов США за первую модель и 90 долларов США за вторую. Заказать браслеты можно на официальном сайте компании.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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