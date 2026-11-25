Неизвестная модель Samsung Galaxy Watch появилась в международной базе IMEI именно тогда, когда стало известно о возможном отказе компании от ежегодного выпуска умных часов. Устройство с номером SM-L616 заметили в базе GSMA в середине ноября. Это указывает на подготовку новой модели, но пока не подтверждает ни её выход на рынок, ни дату премьеры.

Дополнительные сведения обнаружились в торговых документах. В конце октября, по данным SammyGuru, для SM-L616 отправляли внутренние компоненты, включая плату кнопок и элементы системы измерения пульса. Это более весомый признак разработки аппаратной части, чем одна регистрация IMEI, однако говорить о готовом устройстве пока рано.

Интрига связана с публикацией южнокорейского издания ETNews от 23 ноября. По сведениям его источников, Samsung решила пропустить выпуск новых Galaxy Watch в 2027 году и перейти на двухлетний цикл обновления линейки. Если информация подтвердится, Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2, представленные в июле 2026 года, останутся актуальными моделями ещё на один год. Samsung пока официально не объявляла об изменении графика.

Противоречия здесь нет: разработка SM-L616 могла начаться до пересмотра планов компании. Не исключено, что устройство перенесут на 2028 год, переименуют или вовсе отменят. Предположение о том, что это Galaxy Watch 10 Classic, пока остаётся спекуляцией: ни коммерческое название, ни характеристики, ни сроки выхода неизвестны. Причиной возможной паузы ETNews называет рост стоимости компонентов и стремление подразделения Mobile eXperience сократить расходы на разработку и продвижение новых устройств.

Источник: gizmochina