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Samsung выпустила очередную тестовую версию One UI 9 Watch для умных часов Galaxy Watch 6 и 6 Classic. Это уже пятое бета-обновление программного обеспечения, основанного на Wear OS 7. В новой сборке разработчики продолжили устранять обнаруженные недочеты, не добавляя заметных новых функций.

Пока получить обновление могут только участники программы тестирования в Южной Корее. На этот раз компания внесла три исправления, затрагивающих стабильность работы часов, расход заряда аккумулятора и приложение будильника.

В частности, компания доработала программную часть, отвечающую за стабильную работу устройства. Кроме того, разработчики исправили ошибку, из-за которой часы могли потреблять слишком много энергии. Отдельное исправление подготовили для приложения «Будильник». Таким образом, очередная тестовая сборка посвящена главным образом устранению проблем, выявленных во время предыдущих этапов проверки One UI 9 Watch.

Выход пятой бета-версии показывает, что производитель продолжает тестировать обновление перед его полноценным выпуском. При этом компания пока не раскрывает сроки появления стабильной версии и не сообщает, сколько еще тестовых сборок может потребоваться.

Владельцы Watch 6 и 6 Classic, участвующие в программе бета-тестирования, могут проверить наличие новой прошивки через приложение. Для этого необходимо открыть настройки часов, выбрать раздел обновления программного обеспечения и запустить поиск доступных версий. О сроках выхода обновления в других странах пока ничего не сообщается.

Источник: SamMobile