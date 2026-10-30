Samsung пересматривает политику поддержки ОС старых моделей Galaxy Watch из-за перегрева

Компания Samsung рассматривает возможность прекращения выпуска крупных обновлений операционной системы для своих более ранних моделей умных часов Galaxy Watch. На фоне недавних сообщений о проблемах с перегревом у Galaxy Watch 5 Pro, появилась информация о возможном изменении политики Samsung относительно программной поддержки по времени некоторых устройств.

Galaxy Watch 5 Автор: Samsung Источник: www.samsungmobilepress.com

Согласно сведениям от корейского инсайдера kro, опубликованным в социальной сети, производитель пересматривает свой подход к обновлению программного обеспечения носимых гаджетов. Компания изучает вопрос о том, стоит ли продолжать предоставлять масштабные обновления ОС для старых версий Galaxy Watch. Хотя конкретные модели, которые могут попасть под сокращение поддержки, не названы, сообщается, что эти устройства будут продолжать получать обновления безопасности. Инсайдер также отметил, что Samsung не занимается устранением давно известных проблем с процессорами и постоянными сбоями в работе устройств Galaxy Watch, даже несмотря на выпуск крупных обновлений операционной системы.

Какие именно модели умных часов Samsung перестанут получать обновления ОС инсайдер не сообщил. Для последних представленных устройств, Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2, компания анонсировала пятилетний цикл поддержки, включающий как основные обновления ОС, так и обновления безопасности. Предыдущие поколения предлагали четыре года обновлений ОС, но пятилетнюю поддержку безопасности. Эта схема применялась, начиная с Galaxy Watch 4 и заканчивая Galaxy Watch 8.

Galaxy Watch 5 Автор: Samsung Источник: www.samsungmobilepress.com

Если Samsung внесет коррективы в свою текущую политику обновлений ПО, под угрозой может оказаться поддержка Galaxy Watch 5. Эта модель не получила бета-версию One UI 9.0 Watch на базе Wear OS 7, хотя такое обновление ожидалось. Серия Galaxy Watch 6 уже получила бета-версию One UI 9.0 Watch, так что, если политика компании предоставления ПО изменится, крупные обновления для нее могут прекратиться уже в следующем году.

Источник: phonearena