Samsung начала распространять One UI 9 Watch: стабильная версия на базе Wear OS 7 вышла для Galaxy Watch 8 и скоро появится на других часах

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Samsung приступила к выпуску стабильной версии One UI 9 Watch для умных часов Galaxy Watch8. Первыми обновление получают пользователи в Южной Корее. Если распространение пройдет без серьезных проблем, в ближайшее время прошивка должна стать доступна и в других странах.

Автор: Daniel Romero Источник: unsplash.com

Новая версия программного обеспечения построена на базе Wear OS 7 и распространяется по воздуху. Загрузка занимает около 2 ГБ. Вместе с изменениями системы владельцы часов получат очередное обновление безопасности.

Напомним, Google представила Wear OS 7 еще в мае. Среди основных нововведений платформы — поддержка виджетов, более удобное отображение актуальной информации и улучшения, призванные продлить время работы устройств. В июне обновление начало появляться на совместимых моделях Pixel Watch.

Samsung потребовалось несколько месяцев, чтобы подготовить собственную версию системы. Компания адаптировала платформу для своих часов и добавила фирменную оболочку One UI 9 Watch. В конце августа производитель открыл программу предварительного тестирования обновления для владельцев Watch8. Теперь после завершения испытаний начался выпуск окончательной версии.

Пока компания ограничилась одной серией часов и одним рынком. Однако обычно компания расширяет географию распространения прошивок постепенно, поэтому выход обновления в других странах ожидается в ближайшее время.

Следующими кандидатами на получение One UI 9 Watch станут более старые модели Galaxy Watch. Производитель пока не опубликовал полный список совместимых устройств и график их обновления. Таким образом, владельцам предыдущих поколений часов бренда придется подождать отдельного объявления о сроках выхода новой версии системы.

Источник: Gsmarena

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