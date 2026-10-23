Samsung готовит новый доступный фитнес-браслет на смену Galaxy Fit 3: новый Galaxy Fit 4 показали на видео в трех цветах

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Samsung готовит новый фитнес-браслет Galaxy Fit 4. Видеоролик, появившийся в интернете, раскрывает внешний вид устройства и позволяет рассмотреть его в нескольких расцветках. Судя по опубликованным материалам, компания не планирует существенно менять дизайн по сравнению с предыдущим поколением.

Galaxy Fit 3
Galaxy Fit 3
Автор: Samsung Источник: www.samsung.com

В последние годы производители носимой электроники уделяли основное внимание умным часам, однако интерес к более простым фитнес-браслетам вновь растет. На этом фоне Samsung, по всей видимости, намерена обновить свою линейку доступных устройств для отслеживания физической активности.

Как сообщает Android Authority со ссылкой на полученные материалы, Galaxy Fit 4 показан на видео со всех сторон. Устройство получит вытянутый корпус с экраном, который занимает большую часть передней панели. По внешнему виду новинка напоминает Galaxy Fit 3, представленный ранее. В конструкции также предусмотрены силиконовые ремешки, а возможность их замены, вероятно, сохранится, хотя официального подтверждения пока нет.

На опубликованном видео можно увидеть три варианта оформления браслета: черный, белый и, предположительно, мятный. Других заметных изменений во внешности пока не обнаружено. Предыдущая модель предназначена для контроля физической активности и отслеживания основных показателей здоровья. Какие улучшения компания подготовила для нового Fit 4, пока неизвестно.

Компания не раскрыла характеристики новинки, поэтому оценить изменения в наборе функций и возможностях устройства на данный момент нельзя. Сроки выхода устройства и его стоимость также остаются неизвестными. Не исключено, что до презентации появятся дополнительные сведения о новинке.

Источник: AndroidPolice

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