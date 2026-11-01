Samsung Galaxy Fit 4 получит экран выше, но останется без GPS: раскрыты возможности фитнес-браслета

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Samsung готовит новое поколение фитнес-браслета Galaxy Fit 4, однако заметного скачка возможностей по сравнению с предшественником не ожидается. Разбор приложения Galaxy Fit4 Manager раскрыл характеристики экрана, функции мониторинга здоровья и особенности интерфейса устройства. Среди наиболее заметных изменений — поддержка Bluetooth 5.4 и возможность разместить на экране до 12 информационных плиток.

Автор: Samsung Источник: www.gizmochina.com

Согласно обнаруженным материалам, Galaxy Fit 4 получит дисплей разрешением 258 x 428 пикселей. У Galaxy Fit 3, представленного в 2024 году, экран имеет разрешение 256 x 402 пикселя. Разница небольшая, но новый дисплей станет выше, сохранив привычный прямоугольный формат. Интерфейс позволит переключаться между 12 плитками с информацией о физической активности, пульсе и уведомлениях.

Возможности контроля здоровья в основном перейдут от предыдущей модели. Браслет сможет измерять пульс, отслеживать уровень кислорода в крови и стресс, регистрировать тренировки и автоматически распознавать некоторые виды активности. Для анализа сна предусмотрены определение его фаз, оценка качества отдыха и персональные рекомендации, которые станут доступны после семи ночей использования. Также упоминаются контроль храпа, отслеживание сердечных зон во время тренировок и предупреждения о слишком высоком или низком пульсе.

Однако встроенного GPS, судя по изученным материалам, у Galaxy Fit 4 не будет. Для записи маршрутов на улице браслету, как и Galaxy Fit 3, потребуется подключённый смартфон. Устройство проходит под номером SM-R391, а регуляторные документы указывают на поддержку Bluetooth 5.4 вместо Bluetooth 5.3 у предшественника. Samsung пока не объявила дату выхода и стоимость новинки.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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