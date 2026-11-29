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Новый фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit 4 получит аккумулятор увеличенной ёмкости. Батарея модели HQ-8339EV появилась в базе южнокорейской системы сертификации Safety Korea. На опубликованном изображении указана ёмкость 230 мА·ч — примерно на 15% больше, чем у Galaxy Fit 3.

Galaxy Fit 3 Автор: Samsung Источник: www.samsung.com

Предшественник оснащён аккумулятором на 208 мА·ч. Разница составляет 22 мА·ч. Для устройства, которое должно постоянно отслеживать активность, пульс и сон, прибавка может оказаться полезной, хотя сама по себе она не гарантирует увеличения автономности на те же 15%. Многое будет зависеть от дисплея, датчиков и программной оптимизации.

Аккумулятор Galaxy Fit 4 имеет маркировку HQ-8339EV. По данным SammyGuru, Samsung может указать в рекламных характеристиках округлённую ёмкость 240 мА·ч. Однако пока это предположение: в сертификационной записи фигурирует именно 230 мА·ч. Официальных характеристик браслета производитель ещё не опубликовал.

Ожидается, что Galaxy Fit 4 сохранит прямоугольный корпус с боковой кнопкой и силиконовым ремешком. Среди предполагаемых цветов называют чёрный, серебристый и светло-зелёный. Сроки выхода и окончательная цена пока неизвестны. Увеличенная батарея станет одним из немногих уже обнаруженных количественных улучшений относительно Galaxy Fit 3.

Источник: sammyguru