Рынок консолей в США рухнул: продажи Xbox упали на 33%, PS5 — на 25% на фоне резкого роста цен

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Продажи игровых консолей в США продемонстрировали резкий спад. По данным аналитической фирмы Circana, к концу августа 2026 года объемы реализации существенно снизились по сравнению с прошлым годом.

Автор: Tom's Hardware Источник: www.tomshardware.com

Отраслевой консультант Circana Мэтт Пискателла опубликовал неутешительную статистику. Продажи PlayStation 5 упали на 25%. Это самый низкий показатель с 2013 года, когда геймеры массово откладывали покупки в ожидании выхода PS4.

Розничные продажи Xbox сократились на 33% в годовом исчислении. Это абсолютный антирекорд за все 25 лет существования бренда.

Главная причина кризиса — растущая чувствительность потребителей к ценам. Дефицит чипов, усугубленный ажиотажным спросом со стороны сферы искусственного интеллекта, вынудил производителей повышать стоимость устройств.

Microsoft поднимала цены на Xbox трижды за последние два года. Модели на 512 ГБ подорожали на $100, а версии на 1 ТБ — на $150. Двухтерабайтная модель и вовсе была снята с производства. Теперь Xbox Series S (512 ГБ) стоит $499,99, а версия на 1 ТБ — $599,99. Xbox Series X Digital Edition оценивается в $749,99, а дисковая версия — в $799,99.

Sony также увеличила цены на консоли PlayStation на $100-$150. Базовая цифровая версия PS5 теперь стоит $599,99, а модель с оптическим приводом — $649,99.

Сочетание дефицита комплектующих, роста цен и общего удорожания жизни сделало покупку новой консоли второстепенной задачей для многих семей. Именно это и привело к столь резкому падению розничных продаж.

А как вы считаете, оправданы ли такие цены на консоли текущего поколения, или вы предпочитаете ждать следующего цикла или собирать ПК?

Источник: Tom's Hardware / данные Circana (октябрь 2026 г.)

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Автор Nick_Verdi Рейтинг +1.30
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