Проблема, годами преследовавшая iPhone, добралась до Apple Watch: после перевода часов экран может спешить на час

Владельцы Apple Watch столкнулись с ошибкой, связанной с переводом часов. После перехода на зимнее время в Великобритании и странах Европы некоторые пользователи заметили, что постоянно включенный экран их устройств показывает время на час вперед, хотя основной циферблат отображает правильные данные. Аналогичная проблема затронула и режим ожидания.

Это не первый случай, когда техника Apple некорректно реагирует на сезонное изменение времени. Похожие сбои возникали на iPhone еще много лет назад. В 2010 году ошибка в iOS 4 приводила к неправильной работе повторяющихся будильников: они могли срабатывать на час раньше или позже установленного времени. Проблема затронула пользователей в нескольких регионах.

В 2011 году ситуация повторилась. У некоторых владельцев iPhone часы при переходе на летнее время сдвигались назад вместо того, чтобы прибавить один час. В результате пользователи рисковали опоздать на работу и встречи. Новые жалобы на некорректную работу будильников при смене времени поступали и в 2019 году.

В том же году компания выпустила обновление для старых устройств, которое требовалось для сохранения правильной работы GPS и системного времени. Теперь похожая неприятность обнаружилась и у владельцев умных часов компании.

Некоторым пользователям удалось исправить ошибку на Apple Watch самостоятельно. В одних случаях помогла перезагрузка устройства, в других — смена циферблата. Однако пока неизвестно, устраняют ли эти действия проблему во всех случаях.

Источник: Phonearena