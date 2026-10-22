Перезагрузки при звонках, сбои GPS и быстрый разряд батареи: Garmin исправляет ошибки в спортивных часах Forerunner 570

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Garmin начала тестировать новую прошивку для спортивных часов Forerunner 570. Бета-версия 19.15 устраняет ряд ошибок, из-за которых устройство могло перезагружаться, а аккумулятор быстрее разряжался. Также разработчики внесли изменения в работу тренировочных функций и уведомлений.

Автор: Garmin Источник: www.garmin.com

В начале октября компания выпустила обновление 18.32, предназначенное для исправления проблем, обнаруженных после более крупного обновления месяцем ранее. Теперь компания перешла к программному обеспечению 19. xx и открыла доступ к предварительной версии новой прошивки.

Одно из основных исправлений касается телефонных звонков: ранее часы могли перезапускаться при ответе на вызов. Кроме того, компания устранила ошибку, вызывавшую повышенный расход заряда при использовании Alipay, и сбои, которые могли приводить к перезагрузке во время GPS-тренировок с Bluetooth-наушниками.

Изменения коснулись и занятий спортом. Теперь часы озвучивают номера кругов во время тренировок с включенной функцией автоматического определения кругов. Также разработчики улучшили определение длины заплыва и стиля плавания, а в меню выбора занятий предусмотрели более удобный доступ к избранным видам активности.

Помимо этого, компания исправила проблемы со звуковыми оповещениями, отображением инструкций к дыхательным упражнениям и работой голосового циферблата после плавания. Были устранены и некоторые сбои при использовании меню тренировок и подключенных Bluetooth-устройств.

Еще одно изменение касается уведомлений: теперь часы могут откладывать их доставку во время интенсивных тренировок. Компания также обновила напоминания о необходимости двигаться, добавив возможность отложить их вручную.

Пока прошивка 19.15 доступна в виде публичной бета-версии. Дата выхода стабильного обновления для Garmin Forerunner 570 не сообщается.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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