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Владельцы умных часов Samsung рассказали о повреждениях кожи, которые появились после использования устройств. Один из последних случаев касается Galaxy Watch 5 Pro. По словам пользователя Reddit, после ночи с часами на руке он обнаружил ожог с волдырем, а само устройство перестало работать.

Автор публикации сообщил, что перед сном часы были полностью заряжены. Утром он заметил повреждение кожи и выяснил, что гаджет больше не включается. Точная причина произошедшего пока неизвестна: связь между неисправностью часов и травмой еще предстоит установить.

Это не первая подобная жалоба. В интернете также появлялись сообщения о повреждениях кожи после использования Galaxy Watch 7, 8 и некоторых моделей Watch Ultra. Таким образом, пользователи сообщают о похожих ситуациях с устройствами разных поколений, хотя пока нет доказательств, что во всех случаях причина была одинаковой.

Одним из возможных объяснений может быть перегрев из-за неисправности электроники или аккумулятора. Однако установить причину без технической проверки невозможно. Кроме того, покраснение и раздражение кожи не всегда связаны с ожогами: подобные симптомы могут возникать из-за трения, пота или реакции на материалы корпуса и ремешка.

При этом опубликованные сообщения не позволяют судить о масштабах проблемы. Неизвестно, насколько часто происходят такие случаи и связаны ли они с конкретными неисправностями. Поэтому утверждать, что умные часы Samsung представляют массовую угрозу для владельцев, пока нельзя.

Пользователям рекомендуют обращать внимание на необычный нагрев устройства и изменения состояния кожи. Если часы становятся слишком горячими, их следует снять и не использовать до выяснения причин. При появлении волдырей и выраженных повреждений кожи необходимо обратиться за медицинской помощью.

Samsung уже направили запрос с просьбой прокомментировать сообщения. На момент публикации ответа компании не было.

Источник: AndroidPolice