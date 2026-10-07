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XREAL представила Aura — проводные XR-очки, разработанные совместно с Google для платформы Android XR. Устройство предназначено для просмотра виртуального контента, работы с пространственными интерфейсами и взаимодействия с Gemini.

Очки получили оптический дисплей с прозрачным изображением и полем зрения 70 градусов. Внутри установлены два Micro-OLED-экрана Sony с частотой 120 Гц, а за пространственную обработку отвечает сопроцессор XREAL X1S.

Основная вычислительная нагрузка вынесена в отдельный внешний модуль. В нём размещается платформа Qualcomm Snapdragon Reality Elite, аккумулятор и дополнительные компоненты. Такой подход позволяет уменьшить массу самих очков и использовать более производительное железо без значительного увеличения корпуса.

Aura работают на Android XR — платформе Google для гарнитур и очков смешанной реальности. Пользователь сможет запускать приложения, выводить виртуальные экраны, взаимодействовать с объектами окружающего пространства и пользоваться функциями Gemini. Часть возможностей зависит от совместимых приложений и подключения к смартфону или внешнему модулю.

Вес устройства вместе с системой обработки составляет менее 95 г. Для управления предусмотрены камеры и сенсоры, отслеживающие положение головы и окружающее пространство. Очки рассчитаны не только на просмотр фильмов, но и на пространственные сценарии работы.

XREAL планирует начать продажи Aura осенью 2026 года. В первую волну войдут США, Великобритания, Канада, Япония и Южная Корея, а европейский запуск состоится позднее.

Точная цена пока не объявлена. Компания подтвердила, что базовая версия будет стоить не более 1500 долларов до уплаты налогов — примерно 128 600 рублей. Для раннего бронирования доступны взносы 99 и 299 долларов, которые засчитываются при покупке.

XREAL Aura пока остаются продуктом с заявленными характеристиками: окончательная конфигурация, точная цена и дата начала продаж будут объявлены ближе к запуску.

Источник: Android Authority