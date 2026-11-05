Nothing готовит к декабрьской презентации устройство с ИИ без экрана и приложений

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Гаджеты

Nothing представит в декабре первое устройство компании с искусственным интеллектом. По словам генерального директора Карла Пея, у гаджета не будет экрана, а сам он станет самостоятельным устройством, а не приложением.

Пей рассказал о новинке в публикации на платформе X. Он описал её как устройство с характерным для продукции Nothing дизайном, но не раскрыл формат, функции, цену и точную дату презентации.

Автор: qwen. ai Источник: chat.qwen.ai

В опубликованном тизере видны логотип Nothing и неясный тёмный элемент с закруглёнными углами. Компания также не подтвердила связь новинки со слухами о разработке двух моделей умных очков с ИИ. По этим данным, одна из моделей может выйти без камеры.

Автор: Carl Pei / X Источник: x.com

Устройства с ИИ без экрана уже выпускали Humane и Friend. Кроме того, СМИ сообщали, что OpenAI вместе с дизайнером Джони Айвом работает над умной колонкой с искусственным интеллектом. До декабрьской презентации Nothing может раскрыть дополнительные сведения о своём устройстве.

Источник: donanimhaber

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Интересуюсь технологиями и рассказываю о них вам.
? 0 144 0
Автор dima0782 Рейтинг +613.70
Блог Гаджеты 306 2940 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Поезд без рельсов: как работал 174-метровый автопоезд LeTourneau

Прежде чем отправить грузовой поезд в отдалённый район, туда нужно проложить железную дорогу. Для регулярных перевозок такие затраты могут окупиться, но ради нескольких рейсов строить сотни...

Почему многие считают, что пингвины живут только в Антарктиде, и где они обитают на самом деле

Когда речь заходит о пингвинах, в воображении большинства людей сразу возникает картина ледяных просторов, снега и сурового холода Антарктиды. Эти чёрно-белые нелетающие птицы стали почти символом...

Колесо Ферриса 1893 года: как в Чикаго построили гигантское колесо обозрения

Весной 1893 года над выставочным районом Чикаго начала расти конструкция, которую многие инженеры считали слишком хрупкой для собственного замысла. Две стальные окружности диаметром около 76 метров...

Хлеб из супермаркета больше не настоящий? Как его проверить по составу

Вы платите в супермаркете за ржаной хлеб, а получаете крашеный пшеничный кирпич. Увы, но в большинстве случаев это именно так. Настоящий черный хлеб требует долгой работы бактерий. Эту технологию...

Почему электрочайник выключается от пара, а не от кипящей воды?

Чайник закипел, но нагрев прекращается не оттого, что прибор проверил температуру воды внутри колбы. В большинстве обычных моделей сигналом служит пар, который попадает по каналу к выключателю....

Как «таблетка» домофона открывает входную дверь, если там даже нет батарейки

Вы подносите к домофону у входной двери небольшой ключ (контактный ключ «таблетку» или бесконтактная RFID-метка). Раздаётся писк, щелчок замка, и дверь открыта. Внутри такого ключа нет ни...