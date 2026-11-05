Nothing готовит к декабрьской презентации устройство с ИИ без экрана и приложений

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Nothing представит в декабре первое устройство компании с искусственным интеллектом. По словам генерального директора Карла Пея, у гаджета не будет экрана, а сам он станет самостоятельным устройством, а не приложением.

Пей рассказал о новинке в публикации на платформе X. Он описал её как устройство с характерным для продукции Nothing дизайном, но не раскрыл формат, функции, цену и точную дату презентации.

В опубликованном тизере видны логотип Nothing и неясный тёмный элемент с закруглёнными углами. Компания также не подтвердила связь новинки со слухами о разработке двух моделей умных очков с ИИ. По этим данным, одна из моделей может выйти без камеры.

Устройства с ИИ без экрана уже выпускали Humane и Friend. Кроме того, СМИ сообщали, что OpenAI вместе с дизайнером Джони Айвом работает над умной колонкой с искусственным интеллектом. До декабрьской презентации Nothing может раскрыть дополнительные сведения о своём устройстве.

Источник: donanimhaber