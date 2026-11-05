Motorola представила Moto Watch 2 Fit с экраном 1,85 дюйма и опциями Polar

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Motorola представила Moto Watch 2 Fit — смарт-часы с экраном диагональю 1,85 дюйма и заявленной автономностью до 12 дней. Рекомендованная цена составляет 99 евро, продажи начнутся «в ближайшее время».

Модель сохранила прямоугольный корпус предшественницы и получила микрофон и динамик. Они позволяют отвечать на звонки с часов и обращаться к ИИ-ассистенту Qira. У первой Moto Watch Fit микрофона и динамика не было, заявленная автономность составляла до 16 дней.

Автор: Motorola Источник: www.frandroid.com

В спортивные функции вошёл Running Index от финской компании Polar. Показатель оценивает VO2max на основе данных о пульсе и темпе во время бега. Часы также отслеживают менструальный цикл без стороннего приложения.

Автор: Motorola Источник: www.frandroid.com

Экран защищён стеклом Gorilla Glass, корпус выполнен из алюминия. Устройство имеет защиту 5 ATM и соответствует стандарту IP68. Motorola предложит силиконовые ремешки в цветах Pantone и настраиваемые циферблаты.

Источник: frandroid

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Автор dima0782 Рейтинг +613.70
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