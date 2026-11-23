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Компания RingConn представила лимитированное умное кольцо The One Ring, созданное совместно с Warner Bros. по мотивам кинотрилогии «Властелин колец». Внешне устройство повторяет знаменитое Кольцо Всевластия с эльфийской гравировкой, но внутри находится полноценный трекер здоровья RingConn Gen 3. Предзаказы открылись 19 ноября, стоимость специальной версии составляет $399.

При этом технически новинка практически не отличается от обычного Gen 3. Корпус выполнен из титанового сплава, толщина составляет 2,3 мм, масса — от 2,5 до 3,5 г в зависимости от размера. Кольцо измеряет пульс, температуру кожи, отслеживает сон, уровень кислорода в крови, стресс и физическую активность. Отдельная особенность — встроенный вибромотор: он позволяет получать уведомления о повышенном стрессе, продолжительной неподвижности и низком заряде непосредственно на пальце.

Аккумулятора хватает на 10-12 дней при включённой вибрации и на 11-14 дней без неё. Кольцо защищено от воды по стандарту IP68 и рассчитано на погружение до 100 метров (10 ATM). Оно поддерживает Bluetooth 5.0, совместимо с Android и iOS, а также передаёт данные в Apple Health и Google Health Connect. Без синхронизации со смартфоном устройство способно хранить информацию до 10 дней.

Переплата за коллекционную версию приходится прежде всего на оформление: лазерную гравировку, специальную подарочную упаковку, тематический набор для определения размера и эксклюзивную тему приложения в стиле Средиземья. Кольцо выпускают ограниченным тиражом, однако точное количество экземпляров RingConn не раскрыла. Отправку самих колец компания планирует начать 8 декабря.

Источник: gizmochina