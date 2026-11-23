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Компания RingConn выпустила специальную версию умного кольца Gen 3, посвященную вселенной «Властелина колец». Новинка получила название «Единое Кольцо» и создана при участии Warner Bros. Главным отличием от обычной модели стало оформление: на титановом корпусе появилась гравировка эльфийскими символами, знакомыми поклонникам кинотрилогии.

Покупателям также предложат тематическую упаковку с набором для подбора размера и специальное оформление мобильного приложения в стиле Средиземья.

Кольцо предназначено для круглосуточного контроля различных показателей организма. Оно измеряет пульс, отслеживает температуру кожи, уровень кислорода в крови и стресс. Кроме того, устройство собирает данные об изменениях артериального давления во время сна, следит за менструальным циклом и может выявлять признаки апноэ. Еще одна возможность — автоматическое распознавание тренировок.

Для получения уведомлений в кольцо встроен небольшой вибромотор. Он может сигнализировать о повышенном стрессе, длительном отсутствии движения или необходимости зарядить устройство. Данные синхронизируются с Apple Health и Google Health Connect, а без подключения к смартфону кольцо способно хранить информацию до 10 дней.

Автономность зависит от использования вибрации: производитель обещает до 14 дней работы без нее и до 12 дней с включенными уведомлениями. Для зарядки предусмотрен специальный футляр, а само кольцо можно использовать во время плавания и принятия душа благодаря защите от воды 10 ATM.

Стоимость специальной версии составляет 400 долларов, что немного выше цены обычного Gen 3. Предзаказы на новинку уже открылись.

Источник: Gizmochina