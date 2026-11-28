Компания Kodak представила компактный умный брелок-трекер Kodak SlideTag, корпус которого выполнен в стиле классических рамок для слайдов Kodachrome образца 1935 года. Устройство размером 40x46 мм и массой 16,6 г оснащено шестицветным экраном на электронных чернилах (E-Ink) диагональю 1,54 дюйма с разрешением 240x240 пикселей, защищено от пыли и брызг по стандарту IP54 и поставляется в закрытых коробках с одним из восьми вариантов оформления, включая редкую коллекционную версию с вероятностью выпадения 1 к 64.

Через мобильное приложение KODAK Memory Link по каналу Bluetooth в память брелока загружаются до 12 изображений, переключение между которыми осуществляется физической кнопкой на задней панели. Помимо фотографий, на дисплей без затрат энергии в режиме ожидания можно вывести QR-код, визитку, мини-календарь, список покупок или счетчик обратного отсчета.

Вторая функция устройства — поиск вещей: гаджет совместим одновременно с сетями Apple «Локатор» (Find My) и Google Find Hub, поддерживает звуковой сигнал и работает по Bluetooth на расстоянии до 30 м на открытом пространстве. Питание обеспечивает сменная батарейка типа CR2032, при замене которой загруженные в память картинки сохраняются, а стоимость новинки составляет около 19 000 венгерских форинтов с учетом доставки и пошлин.

Источник: tesztarena