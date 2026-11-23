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Kodak представила Slide Tag. Это миниатюрная цифровая фоторамка в форме слайда для диапозитива, с цветным экраном на электронных чернилах E-Ink. Размер устройства составляет 39,3 на 46 мм при толщине 7,58 мм, вес 16,6 г. Диагональ экрана 1,54 дюйма, разрешение 240 на 240 пикселей, дисплей показывает до шести цветов. Картинка на таком экране сохраняется без питания, поэтому снимок остаётся на нём долгое время.

Slide Tag работает ещё и как трекер: устройство поддерживает сети Apple Find My и Google Find Hub. Для поиска предусмотрен встроенный зуммер, по данным компании, громкостью до 75 дБ. Также заявлены Bluetooth 5.4, защита от пыли и влаги IP54 и сменная батарея.

Фотографии загружаются через приложение Kodak Memory Link, в память помещается до 12 снимков. Кроме них на экран можно вывести QR-код, список дел, календарь или личную подпись. Продаётся фоторамка вслепую: в линейке 8 обычных вариантов оформления и одна скрытая версия.

В США одна фоторамка стоит 35 долларов, а набор из восьми штук 280 долларов.

Источник: IT Home