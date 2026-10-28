Измерение пульса и уведомления без прежних сбоев: Garmin выпустила первое обновление для смарт-часов Approach S72

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Компания Garmin выпустила первую прошивку для умных часов Approach S72. Обновление под номером 23.45 уже распространяется среди пользователей по всему миру. В новой версии разработчики сосредоточились на устранении ошибок, которые могли влиять на работу датчиков, уведомлений и отдельных элементов интерфейса.

Одно из главных исправлений касается отслеживания пульса. Ранее часы могли без причины прекращать запись данных о частоте сердечных сокращений. После установки обновления эта проблема должна исчезнуть. Также компания исправила ошибки, из-за которых устройство могло некорректно обрабатывать интеллектуальные уведомления.

Изменения затронули и другие функции. В частности, разработчики исправили значок, который появляется при отметке удара по мячу. Кроме того, в прошивке обновили переводы интерфейса.

Компания распространяет программное обеспечение постепенно. По предоставленной информации, уже сейчас обновление получили около 20% владельцев. Поэтому отсутствие уведомления об установке новой версии пока не означает, что с часами возникла проблема.

Проверить наличие прошивки можно самостоятельно. Для этого необходимо открыть главное меню часов, перейти в настройки системы и выбрать раздел обновления программного обеспечения. После этого останется запустить проверку доступных версий.

Источник: Notebookcheck