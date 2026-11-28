Huawei Watch GT 6 научились оценивать риск повышенного сахара в крови. Новую функцию добавило обновление HarmonyOS 7.0.0.108 SP8, которое Huawei начала распространять в Китае. Ранее такая возможность была доступна преимущественно владельцам версии Pro, теперь она появилась и у обычных Watch GT 6.

Для оценки риска часы собирают физиологические данные с помощью встроенных датчиков. Система анализирует частоту сердечных сокращений и показатели сна, после чего формирует результат. На сбор информации и оценку обычно требуется от 3 до 14 дней непрерывного ношения устройства. Результат можно посмотреть непосредственно на экране часов, поэтому воспользоваться функцией смогут и владельцы iPhone, несмотря на отсутствие приложения Huawei Research для iOS.

Однако речь не идёт о полноценном измерении глюкозы. Watch GT 6 не определяют концентрацию сахара в крови и не показывают её в ммоль/л. Вместо этого алгоритм анализирует косвенные физиологические показатели и оценивает вероятность повышенного уровня глюкозы. Для сравнения, недавно представленная система Huawei Sense G1 предназначена именно для непрерывного мониторинга уровня глюкозы с помощью отдельного сенсора.

Обновление также улучшает алгоритмы отслеживания сна, работу спортивных функций для лыжников, подключение к смартфонам и общую стабильность системы. При этом Huawei отдельно предупреждает, что оценка риска не является медицинским обследованием и не может использоваться для постановки диагноза или назначения лечения. Пока распространение HarmonyOS 7.0.0.108 SP8 подтверждено для китайского рынка, сроки выхода обновления в других странах не объявлены.

Источник: notebookcheck