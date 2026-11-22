Google продолжает пересматривать свои разработки и отказываться от продуктов, которые уступают место новым решениям. В этом году изменения затронули сразу несколько направлений: от голосового помощника и планшетов до почтовых и фитнес-сервисов.

Одним из главных изменений стал постепенный отказ от Google Assistant. Компания перенесла завершение перехода на Gemini с конца 2025 года на сентябрь 2026-го. Прежний помощник перестал работать на смартфонах, часах Wear OS, наушниках и в Android Auto при подключении смартфона. При этом некоторые устройства умного дома и автомобили со встроенными сервисами Google пока сохраняют его поддержку.

В сентябре компания также прекратила продажи Pixel Tablet, представленного в 2023 году. Он стал последним планшетом бренда: ранее сообщалось о возможном преемнике, но до его выпуска дело не дошло. В июне аналогичная участь постигла умные колонки Nest Mini и Nest Audio. Их программная поддержка при этом продолжится.

Изменения коснулись и других сервисов. В мае компания объединила возможности Fitbit и Google Fit в платформе Google Health, которая теперь используется для отслеживания физической активности и показателей здоровья. В январе компания объявила о закрытии сервиса, предупреждавшего пользователей об обнаружении их личных данных в утечках.

Также компания начала отключать Gmailify. Эта функция позволяла подключать к Gmail почтовые ящики с доступом к дополнительным возможностям почтового сервиса. Для существующих пользователей она сохранится до января 2027 года.

Среди менее известных проектов, от которых отказалась компания, оказались бета-версия Steam для Chromebook и приложение Pixel Studio для создания изображений с помощью ИИ. Последнее закрыли в марте, перенаправив развитие подобных возможностей в Gemini. Кроме того, компания объявила, что после 25 июня 2027 года настольную версию Google Earth Pro больше нельзя будет скачать, хотя уже установленные копии продолжат работать.

Источник: Engadget