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Garmin запатентовала способ объединить AMOLED-дисплеи и солнечную зарядку в умных часах. Компания предлагает разместить крошечные фотоэлементы прямо в промежутках между пикселями экрана. Благодаря этому часы смогут получать дополнительную энергию от солнечного света, не жертвуя яркостью и качеством изображения.

Разработка описана в патентной заявке, опубликованной в ноябре. Ее основная идея заключается в том, чтобы задействовать участки дисплея, которые не используются для отображения картинки. Солнечные элементы будут собирать поступающий свет, а специальные прозрачные области над пикселями позволят экрану работать без дополнительных препятствий для изображения.

У такого решения есть преимущество перед другими способами интеграции солнечной зарядки. Если разместить фотоэлектрический слой поверх всего дисплея, он может сделать картинку менее яркой и ухудшить цветопередачу. Установка элементов по краям корпуса тоже не всегда удобна: для них приходится выделять дополнительное место. Компания же хочет использовать пространство непосредственно внутри матрицы экрана.

Разработка может оказаться особенно актуальной для AMOLED-часов компании. Сейчас компания продолжает выпускать модели с более экономичными MIP-дисплеями, которые способны работать дольше без подзарядки. Операционный директор компании ранее признавал, что разница в автономности между двумя типами экранов постепенно сокращается, но пока сохраняется. Именно поэтому солнечная зарядка остается одним из преимуществ отдельных моделей с MIP-матрицами.

Новая технология потенциально позволит уменьшить этот разрыв и сделать AMOLED-часы более автономными. При этом пользователям не придется выбирать между качественным изображением и возможностью получать дополнительную энергию на улице.

Однако пока компания описала лишь возможную конструкцию в патенте. Это не означает, что компания уже готовит часы с такой технологией или определила сроки их выхода.

Источник: Gizmochina