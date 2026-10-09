Garmin представила флагманские смарт-часы Approach S72 для гольфа, которые анализируют не только технику удара, но и связь между частотой сердечных сокращений и результатами на отдельных лунках. Устройство получило два размера корпуса, AMOLED-дисплей, титановый безель и сапфировое стекло. Стартовая цена составляет 799,99 доллара.

Часы отслеживают скорость движения кисти, длину замаха и вращение запястья. После игры данные о пульсе можно сопоставить с результатами на разных лунках, чтобы оценить влияние физической нагрузки на точность ударов. Для тренировок на поле предусмотрен отдельный режим, который записывает параметры замахов и передаёт статистику в приложение Garmin Connect.

Approach S72 поддерживают карты более 43 тысяч полей для гольфа. В числе инструментов — виртуальный помощник Virtual Caddie, расчёт дистанции с поправкой на высоту и ветер, а также аэроснимки поля. На некоторых площадках доступно чтение рельефа грина для выбора направления удара при игре на лунке.

Garmin выпустила версии с корпусами диаметром 43 и 47 мм. Часы оснащены микрофоном и динамиком для телефонных звонков, светодиодным фонариком, ЭКГ, функциями контроля сна и уровня кислорода в крови, а также поддерживают бесконтактную оплату Garmin Pay и хранение музыки. По данным производителя, версия с корпусом 47 мм работает до 20 часов в режиме игры с GPS и до 16 дней в режиме смарт-часов без GPS.

Источник: garmin