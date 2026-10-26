Garmin продолжает улучшать свои смарт-часы: новое обновление получили сразу несколько серий устройств

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Гаджеты

Компания Garmin выпустила новую бета-версию программного обеспечения для нескольких моделей умных часов. Прошивка под номером 24.13 стала продолжением масштабного обновления, которое начали тестировать чуть более недели назад. На этот раз разработчики сосредоточились не на новых возможностях, а на устранении ошибок, обнаруженных в работе устройств.

Автор: Garmin Источник: www.garmin.com

Предыдущая сборка стала первым публичным бета-обновлением на основе ПО серии 24.xx. Она принесла десятки изменений по сравнению со стабильной прошивкой линейки 23.xx. Теперь компания подготовила еще одну тестовую версию, в которой заявлено 18 исправлений.

Обновление распространяется по беспроводной сети. Оно доступно для Fenix 8 и 8 Pro, Fenix E, Enduro 3, Tactix 8 и Quatix 8. Установить прошивку могут участники программы бета-тестирования.

Среди основных изменений — исправление проблем с навигацией и отображением информации на экране. В предыдущей версии некоторые пользователи могли сталкиваться со сбоями при открытии карт, некорректным отображением координат и ошибками при сохранении точек интереса. Также разработчики устранили неполадки в поиске адресов и переключении оформления карт.

Отдельная часть исправлений касается спортивных функций. Компания улучшила отображение данных о пульсе и устранила проблему, из-за которой часы могли прекращать передачу таких данных после отключения Bluetooth. Кроме того, исправлены ошибки в расчете темпа и работе уведомлений во время тренировок.

Разработчики также устранили искажения звуковых сигналов, отдельные сбои при прохождении маршрутов и зависания после длительного подключения часов к компьютеру через USB. Всего в списке значатся 18 изменений, однако новых функций в этой версии нет.

Полный перечень исправлений опубликован на официальном форуме компании. Дата выхода стабильной версии с этими изменениями пока не сообщается.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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