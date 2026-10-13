Garmin готовит MARQ (Gen 3) — новое поколение премиальных спортивных часов
В официальных страницах поддержки Garmin в Испании, Чили и Аргентине появилась запись о MARQ (Gen 3). Это указывает на подготовку нового поколения премиальной линейки спортивных часов.
MARQ (Gen 3) обнаружили в списке совместимости с приложением Garmin Explore. Также название появилось в статьях о подключении аксессуаров и добавлении погодных локаций.
MARQ — премиальная линейка Garmin, которая обычно строится на платформе Fenix и получает более дорогие материалы. В прошлых поколениях использовались титан пятого класса, сапфировое стекло и керамический безель.
MARQ (Gen 2) вышла 11 октября 2022 года. С тех пор прошло около четырёх лет, что соответствует привычному циклу обновления линейки.
Ожидается, что MARQ (Gen 3) получит датчики, функции тренировок и здоровья, а также процессорную платформу Fenix 9. Однако Garmin пока не подтвердила эти характеристики.
Предполагается, что линейка сохранит версии Athlete, Adventurer, Aviator, Commander и Golfer. Они ориентированы на спортсменов, путешественников, пилотов и любителей гольфа.
Garmin пока не раскрыла дату выпуска, цену, размеры корпуса и точный набор функций MARQ (Gen 3). Подтверждено только появление названия в официальных списках поддержки.
MARQ (Gen 3) может стать более дорогой альтернативой Fenix 9 с акцентом на материалы и специализированные функции. Однако это остаётся предположением до официального анонса.
Источник: IT Home
0 комментариев
Добавить комментарий