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В официальных страницах поддержки Garmin в Испании, Чили и Аргентине появилась запись о MARQ (Gen 3). Это указывает на подготовку нового поколения премиальной линейки спортивных часов.

MARQ (Gen 3) обнаружили в списке совместимости с приложением Garmin Explore. Также название появилось в статьях о подключении аксессуаров и добавлении погодных локаций.

MARQ — премиальная линейка Garmin, которая обычно строится на платформе Fenix и получает более дорогие материалы. В прошлых поколениях использовались титан пятого класса, сапфировое стекло и керамический безель.

MARQ (Gen 2) вышла 11 октября 2022 года. С тех пор прошло около четырёх лет, что соответствует привычному циклу обновления линейки.

Ожидается, что MARQ (Gen 3) получит датчики, функции тренировок и здоровья, а также процессорную платформу Fenix 9. Однако Garmin пока не подтвердила эти характеристики.

Предполагается, что линейка сохранит версии Athlete, Adventurer, Aviator, Commander и Golfer. Они ориентированы на спортсменов, путешественников, пилотов и любителей гольфа.

Garmin пока не раскрыла дату выпуска, цену, размеры корпуса и точный набор функций MARQ (Gen 3). Подтверждено только появление названия в официальных списках поддержки.

MARQ (Gen 3) может стать более дорогой альтернативой Fenix 9 с акцентом на материалы и специализированные функции. Однако это остаётся предположением до официального анонса.

Источник: IT Home