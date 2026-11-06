Galaxy Watch могут научиться предсказывать серьезные заболевания, а не просто измерять показатели здоровья: Samsung разрабатывает новую технологию

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Гаджеты

Смарт-часы Samsung в будущем могут получить функцию, которая позволит оценивать вероятность развития хронических заболеваний. Одним из первых направлений исследований стала хроническая болезнь почек. Для этого южнокорейские ученые разрабатывают систему на основе ИИ, способную анализировать показатели здоровья человека с помощью данных, собранных устройствами Galaxy Watch.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

В отличие от обычных медицинских систем, которые оценивают состояние организма по отдельным обследованиям, новая разработка должна учитывать изменения показателей на протяжении длительного времени. Алгоритм будет сопоставлять сведения из медицинских карт с информацией о сне, пульсе и физической активности, которую собирают смарт-часы. Дополнительно планируется использовать результаты генетических исследований.

Проверка технологии началась в октябре. В исследовании участвуют 50 человек, за состоянием которых будут наблюдать в течение трех месяцев. После этого прогнозы искусственного интеллекта сравнят с результатами медицинских обследований, чтобы выяснить, насколько точно система определяет вероятность развития заболеваний.

Помимо проблем с почками, ученые проверяют, сможет ли аналогичный подход помочь в оценке риска рака легких. Еще одна задача проекта заключается в разработке персональных рекомендаций, которые будут учитывать состояние здоровья конкретного человека.

Похожие исследования ведутся и с использованием устройств Apple. В частности, ученые проверяют, можно ли с помощью Apple Watch и искусственного интеллекта обнаруживать признаки повышенного содержания калия в крови. Такое нарушение нередко сопровождает заболевания почек.

Пока говорить о появлении новой функции в Galaxy Watch рано. Сначала разработчикам необходимо подтвердить эффективность технологии в клинических испытаниях. Если результаты окажутся успешными, в перспективе подобные инструменты смогут использоваться врачами для наблюдения за пациентами и более раннего выявления возможных проблем со здоровьем.

Источник: Phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 169 0
Автор Zloi Рейтинг +5245.20
Блог Гаджеты 306 2943 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор игровой механической клавиатуры на магнитных переключателях Epomaker HE60 V2

Игровые клавиатуры с магнитными переключателями постепенно становятся популярнее благодаря возможности регулировать точку срабатывания клавиш, использовать аналоговый ввод и настраивать...

Зачем ресиверу Marantz 2252B два входа для винила: инженерный расчет 1977 года против аудиомифов

В 1977 году компания Marantz выпустила интегральный стереоресивер Model 2252B массой 14,2 кг, выдававший 52 Вт на канал при нагрузке 8 Ом с коэффициентом гармонических искажений менее 0,05%....

Обзор портативного паяльника Alientek T80P: подробный тест точности нагрева и поддержания температуры

Развитие микроэлектроники и импульсных силовых устройств привело к постепенному вытеснению классических громоздких сетевых паяльных станций высокоэффективными портативными решениями. Появление...

Венский шницель: как тонкая телятина получает воздушную хрустящую панировку, которая не должна плотно прилипать к мясу

У хорошего венского шницеля есть странная особенность: его панировка ведёт себя так, будто хочет отделиться от мяса. Она поднимается пузырями, образует складки и местами оставляет между собой и...

Можно ли охладить Венеру и сделать её пригодной для жизни

Венера почти такого же размера, как Земля, а сила тяжести на ней лишь немного меньше земной. При этом на её поверхности температура достигает 465 градусов, а плотная углекислотная атмосфера...

Закрытый кузов, полный привод и «пневма»: каким мог стать наследник ЛуАЗа

Маленький ЛуАЗ охотно покупали для деревни, рыбалки и поездок по таким дорогам, куда на обычной легковушке лучше было не сворачивать. На шоссе удовольствия от него было гораздо меньше: тесный...