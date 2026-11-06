Galaxy Watch могут научиться предсказывать серьезные заболевания, а не просто измерять показатели здоровья: Samsung разрабатывает новую технологию

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Смарт-часы Samsung в будущем могут получить функцию, которая позволит оценивать вероятность развития хронических заболеваний. Одним из первых направлений исследований стала хроническая болезнь почек. Для этого южнокорейские ученые разрабатывают систему на основе ИИ, способную анализировать показатели здоровья человека с помощью данных, собранных устройствами Galaxy Watch.

В отличие от обычных медицинских систем, которые оценивают состояние организма по отдельным обследованиям, новая разработка должна учитывать изменения показателей на протяжении длительного времени. Алгоритм будет сопоставлять сведения из медицинских карт с информацией о сне, пульсе и физической активности, которую собирают смарт-часы. Дополнительно планируется использовать результаты генетических исследований.

Проверка технологии началась в октябре. В исследовании участвуют 50 человек, за состоянием которых будут наблюдать в течение трех месяцев. После этого прогнозы искусственного интеллекта сравнят с результатами медицинских обследований, чтобы выяснить, насколько точно система определяет вероятность развития заболеваний.

Помимо проблем с почками, ученые проверяют, сможет ли аналогичный подход помочь в оценке риска рака легких. Еще одна задача проекта заключается в разработке персональных рекомендаций, которые будут учитывать состояние здоровья конкретного человека.

Похожие исследования ведутся и с использованием устройств Apple. В частности, ученые проверяют, можно ли с помощью Apple Watch и искусственного интеллекта обнаруживать признаки повышенного содержания калия в крови. Такое нарушение нередко сопровождает заболевания почек.

Пока говорить о появлении новой функции в Galaxy Watch рано. Сначала разработчикам необходимо подтвердить эффективность технологии в клинических испытаниях. Если результаты окажутся успешными, в перспективе подобные инструменты смогут использоваться врачами для наблюдения за пациентами и более раннего выявления возможных проблем со здоровьем.

Источник: Phonearena