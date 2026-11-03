Casio представила миниатюрные цифровые часы-кольцо CRW-002 в двух расцветках

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Casio выпустила цифровые часы-кольцо CRW-002, которые повторяют дизайн классических наручных часов Casio A168. Несмотря на миниатюрный корпус, новинка сохраняет набор функций своего предшественника.

Модель выходит в двух цветах: серебристая версия имеет индекс CRW-002D-1AJR, золотистая — CRW-002G-9AJR. Это не смарт-кольца с датчиками здоровья, а компактные цифровые часы, которые носят на пальце.

Корпус и мелкие детали изготовлены методом литья под давлением металлического порошка (MIM, Metal Injection Molding). Эта технология позволяет получать сложные по форме элементы небольшого размера. Корпус золотистой модели CRW-002G-9AJR дополнительно получил ионное покрытие — тонкий слой металла, нанесенный ионным осаждением.

Размеры часов составляют 25,2 x 18,2 x 6,2 мм, масса — 15 г. Часы показывают время, имеют автоматический календарь, белую светодиодную подсветку и секундомер с точностью до 0,01 секунды и пределом измерения 60 минут.

Функция Time Flash включает подсветку ненадолго в заданное время или в начале каждого часа. Заявленная точность хода — +-30 секунд в месяц. Сменной батарейки, по расчетам производителя, хватит примерно на два года работы.

Корпус может выдержать контакт с водой, однако официального рейтинга водонепроницаемости, то есть степени защиты от влаги, Casio не заявляет.

Основной размер кольца — японский 22-й: внутренний диаметр составляет 20 мм, обхват — около 62,8 мм. Для других размеров пальца в комплекте есть две вставки, уменьшающие диаметр до 19 или 18 мм.

Casio указала для обеих моделей общий срок выхода — ноябрь 2026 года. Серебристая CRW-002D-1AJR оценена в 19 800 иен, примерно 125 долларов или около 10 000 рублей. Золотистая CRW-002G-9AJR стоит 22 000 иен, около 139 долларов или примерно 11 000 рублей.

Цифровые часы-кольцо Casio CRW-002 с корпусом 25,2 x 18,2 x 6,2 мм поступят в продажу в ноябре 2026 года.

Источник: 4pda