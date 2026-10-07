Компания Amazfit объявила о начале продаж в Китае новых защищённых часов T-Rex Dual Solar. Модель поступит в официальный магазин бренда на JD.com 8 октября в 10:00 по местному времени за 4499 юаней. Самая необычная часть конструкции — солнечная система, которая собирает энергию не только через экран, но и через заднюю панель корпуса.

В обычном режиме Amazfit заявляет до 25 дней работы от аккумулятора. При ежедневном воздействии света в течение трёх часов при освещённости 50 000 люкс расчётная автономность увеличивается до 34 дней при освещении передней панели и до 51 дня при освещении задней. Это именно результаты заявленных производителем условий, а не гарантированный срок работы при обычной эксплуатации.

Такое решение интересно тем, что T-Rex Dual Solar сочетает солнечную зарядку с 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем яркостью до 3000 нит. Amazfit называет модель первыми AMOLED-смарт-часами с двусторонней системой солнечной зарядки: передняя часть собирает свет через дисплей, а сзади установлен крупный солнечный элемент под стеклокерамической панелью. Корпус получил безель из титанового сплава 5-го класса, сапфировое стекло и защиту от воды 10 ATM.

Часы рассчитаны прежде всего на длительные поездки и автономные маршруты: они поддерживают офлайн-карты, планирование маршрутов, гибкие режимы GPS и передачу местоположения в реальном времени. Таким образом, сегодняшняя новость связана не с появлением самой модели, а с её фактическим выходом на китайский рынок — спустя чуть больше двух недель после сентябрьской презентации.

Источник: ithome