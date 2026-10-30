5 лет обновлений могут оказаться не для всех: Samsung задумалась о досрочном прекращении поддержки некоторых Galaxy Watch

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Samsung может пересмотреть правила программной поддержки своих умных часов. По предварительным данным, некоторые старые модели Galaxy Watch рискуют раньше ожидаемого срока остаться без новых версий операционной системы. При этом полностью прекращать обслуживание устройств компания, вероятно, не собирается: исправления безопасности должны продолжить выходить.

О возможных изменениях рассказал корейский инсайдер kro в социальной сети X. По его сведениям, компания обсуждает необходимость выпуска крупных обновлений для часов предыдущих поколений. Причиной могут быть накопившиеся программные ошибки и проблемы, которые не удается устранить даже после установки новых версий прошивки.

Пока неизвестно, какие устройства затронет пересмотр политики. Ранее компания обещала для Galaxy Watch четыре года обновлений операционной системы и пять лет исправлений безопасности. Такие условия действовали начиная с Watch 4 и сохранялись до Watch 8. С появлением Watch 9 и Ultra 2 компания увеличила срок полноценной программной поддержки до пяти лет.

В первую очередь изменения могут коснуться Galaxy Watch 5. Эти часы пока не получили бета-версию One UI 9.0 Watch на базе Wear OS 7, хотя ранее сообщалось об испытаниях новой прошивки. Следующее поколение, Watch 6, уже участвует в бета-тестировании, поэтому его дальнейшая судьба также представляет интерес.

Тем временем владельцы разных моделей продолжают сообщать о неполадках. Среди жалоб встречаются сбои отдельных функций, ошибки программного обеспечения и перегрев. Пока компания не подтверждала намерение менять правила поддержки, поэтому неизвестно, станет ли возможное сокращение числа крупных обновлений официальным решением.

Источник: Phonearena