Всего 40 граммов, 500 лм и скрытое лезвие: Wuben выпустила необычный фонарик-брелок

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Компания Wuben вывела на Kickstarter компактный фонарик G6 толщиной всего 8,6 мм. Устройство сочетает основной светодиод мощностью 500 лм, боковую подсветку на 100 лм и выдвижной нож для вскрытия упаковок. При размерах 65,8 x 34,2 x 8,6 мм фонарик весит 40 г, поэтому его можно носить на связке ключей или закреплять на одежде.

Автор: Wuben Источник: www.kickstarter.com

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава 7075, а встроенный аккумулятор ёмкостью 400 мА·ч заряжается через USB Type-C. Производитель заявляет до 72 часов работы в режиме минимальной яркости. Поворотная на 90 градусов клипса позволяет менять направление света, а боковой модуль поддерживает белую и красную подсветку, включая сигнальный режим.

Устройство защищено от пыли и воды по стандарту IP67. Нож из высокоуглеродистой стали можно заменить; он предназначен для лёгких бытовых задач, например вскрытия посылок. Помимо алюминиевой версии, предусмотрен вариант с титановым корпусом.

Кампания стартовала 22 октября 2026 года, а отправку устройств производитель планирует начать в январе 2027-го. Проект уже привлёк значительно больше заявленной цели сбора средств. При этом речь пока идёт о краудфандинговом запуске: компания сообщает, что находится на этапе опытного производства и намерена провести испытания перед отправкой заказов.

Источник: kickstarter

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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