Водонепроницаемый повербанк и фонарь в одном корпусе: INIU выпустила Outdoor Rugged на 10 000 и 20 000 мАч для походов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Фонари

Компания INIU представила серию внешних аккумуляторов Outdoor Rugged для походов и поездок на природу. Устройства получили защищенный корпус, встроенный фонарь и крепление для рюкзака. В линейку вошли две модели: с батареями на 10 000 и 20 000 мАч. Они различаются не только запасом энергии, но и мощностью, с которой могут заряжать подключенную технику.

Автор: INIU Источник: iniushop.com

Младшая версия весит чуть меньше 200 г и поддерживает зарядку мощностью до 45 Вт. Старшая модель массой около 350 г выдает до 65 Вт, поэтому подходит в том числе для ноутбуков. Оба аккумулятора можно использовать для зарядки смартфонов, камер и других портативных устройств.

Автор: INIU Источник: iniushop.com

Производитель предусмотрел защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Корпуса также рассчитаны на падения с высоты до 1,2 м. Разъемы закрываются специальной крышкой, которая препятствует попаданию внутрь грязи и влаги. Для переноски предусмотрен съемный карабин: с его помощью аккумулятор можно закрепить снаружи рюкзака, освободив место внутри.

Автор: INIU Источник: iniushop.com
Автор: INIU Источник: iniushop.com

Еще одна особенность серии — встроенный фонарь с обычным и красным режимами свечения. Последний пригодится в темноте, когда яркий белый свет не нужен. Красную подсветку можно включить в мигающем режиме, чтобы оставаться заметным для других участников похода. За безопасность зарядки отвечает система SmartProtect, включающая 18 уровней защиты от различных электрических и температурных рисков.

Обе новинки уже поступили в продажу: базовая версия предлагается по цене 55 долларов США, в то время как более емкая версия стоит 80 долларов США.

Источник: Phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 179 0
Автор Zloi Рейтинг +5239.30
Блог Фонари 415 705 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

«Джеймс Уэбб» впервые зафиксировал движение водяных облаков за пределами Солнечной системы

Коричневые карлики занимают промежуточное положение между маломассивными звездами и планетами-гигантами. Их масса недостаточна для того, чтобы в недрах запустились устойчивые термоядерные реакции с...

«Вега-108-стерео» — проигрыватель из Бердска с ЭПУ Unitra G-602

Вот, оно, наконец, сбылось: я стал счастливым обладателем электрофона первого класса. Это, конечно, не высший, с нулями впереди цифр, но все-таки! Устройство радовало хорошими техническими...

Почему одним математика дается легко, а другим нет: масштабный анализ 47 000 тестов выявил неожиданную причину

В обществе прочно укоренилось мнение, что успешность в математике зависит от особого врожденного склада ума. Когда человек легко решает сложные задачи, окружающие обычно думают, что у него...

Что делала кнопка Dolby на магнитофоне и почему без неё музыка звучала иначе

Кассета играет, между песнями слышно шипение. Нажатие кнопки Dolby делает фон тише, но иногда вместе с ним словно пропадает часть музыки: тарелки звучат слабее, голос становится глуше. После...

Компактная Bluetooth-колонка с беспроводным микрофоном. Обзор Урал «Молния 700»

70Вт звука, беспроводной микрофон для караоке, светодиодная подсветка, фазоинвертор для усиления баса и относительно небольшие размеры. «Урал» выпустили новую версию bluetooth-колонки «Молния 700»...

Почему волки оставляют волчат одних на несколько суток и как малыши обходятся без взрослых

Волки могут уходить на охоту за десятки километров от места отдыха. Но весной у стаи появляются волчата, которые ещё не способны выдерживать такие переходы. Первое время они едва выбираются из...