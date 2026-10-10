Компания INIU представила серию внешних аккумуляторов Outdoor Rugged для походов и поездок на природу. Устройства получили защищенный корпус, встроенный фонарь и крепление для рюкзака. В линейку вошли две модели: с батареями на 10 000 и 20 000 мАч. Они различаются не только запасом энергии, но и мощностью, с которой могут заряжать подключенную технику.

Младшая версия весит чуть меньше 200 г и поддерживает зарядку мощностью до 45 Вт. Старшая модель массой около 350 г выдает до 65 Вт, поэтому подходит в том числе для ноутбуков. Оба аккумулятора можно использовать для зарядки смартфонов, камер и других портативных устройств.

Производитель предусмотрел защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Корпуса также рассчитаны на падения с высоты до 1,2 м. Разъемы закрываются специальной крышкой, которая препятствует попаданию внутрь грязи и влаги. Для переноски предусмотрен съемный карабин: с его помощью аккумулятор можно закрепить снаружи рюкзака, освободив место внутри.

Еще одна особенность серии — встроенный фонарь с обычным и красным режимами свечения. Последний пригодится в темноте, когда яркий белый свет не нужен. Красную подсветку можно включить в мигающем режиме, чтобы оставаться заметным для других участников похода. За безопасность зарядки отвечает система SmartProtect, включающая 18 уровней защиты от различных электрических и температурных рисков.

Обе новинки уже поступили в продажу: базовая версия предлагается по цене 55 долларов США, в то время как более емкая версия стоит 80 долларов США.

Источник: Phonearena