Sofirn обновила дальнобойный фонарь, но главная перемена скрывается не в яркости

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Компания Sofirn представила обновлённый дальнобойный фонарь IF22A V2. Его максимальная яркость в режиме Turbo выросла с 2100 до 3200 люменов. При этом заявленная дальность освещения увеличилась незначительно — с 697 до 700 метров.

Вместо прежнего светодиода SFT40 производитель установил SFT42R, а оптику TIR заменил гладким отражателем. По заявлению Sofirn, новая комбинация формирует более широкий и равномерный световой центр, сохраняя направленный луч для освещения удалённых объектов.

Фонарь оснащён съёмным аккумулятором формата 21700 ёмкостью 5000 мА·ч. Он заряжается через USB-C при напряжении 5 В и токе 3 А примерно за 2,5 часа. Предусмотрена и обратная зарядка: IF22A V2 может использоваться как внешний аккумулятор для смартфона.

Для управления предусмотрены боковая кнопка, запоминание последнего режима, блокировка и плавная регулировка яркости. Есть экономичный режим Eco, несколько уровней освещения, Turbo и стробоскоп. Конструкция также предусматривает съёмную карманную клипсу.

Источник: sofirnlight