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Разработанный для промышленного применения налобник Fenix HM71R обновился до второго поколения, увеличив яркость на треть и доведя дальнобойность до 275м. Новинка получила улучшенную влагозащиту, быстросъёмное оголовное крепление и выдерживает падение с высоты до двух метров.

Корпус фонарика изготовлен из привычного для индустрии материала — алюминиевого сплава. Размер и вес составляют 111,5x53,x50 мм и 220 г в полном сборе с аккумулятором и оголовным креплением. Оно является быстросъёмным, что облегчает работу фонариком в качестве ручного, даёт возможность прикрепить его на лямку рюкзака или карман, а также примагнитить его во время ремонта к какой-то металлической поверхности.

В качестве питания используется литий-ионный аккумулятор формата 21700, ёмкость комплектного ARB-L21-5500 составляет 5500mah. Заряжать его можно прямо в фонарике через встроенный влагозащищённый разъём зарядки USB Type-C. Фонарик поддерживает быструю зарядку 9В2А, что даёт возможность полностью зарядить севший комплектный аккумулятор за 2 часа. Вместо резиновой заглушки разъёма зарядки используется подвижная металлическая шторка.

В качестве управления используется связка из тумблера и кнопки в его центре, Fenix уже использовали в это в необычном ручном фонарике LD35R. Тумблер переключает тип света: дальний-ближний-красный, а кнопка включает-выключает фонарик и переключает яркости. Реализована возможность быстрого доступа к турбо-яркости.

За свет отвечают два светодиода холодного белого и два красного свет:

Luminus SFT-60 дальний свет. 3000 люменов максимальной яркости Luminus SST-20F ближний свет. 500 люменов максимальной яркости HFL1-R красный свет. 100 люменов максимальной яркости

Максимальная яркость относительно прошлого поколения выросла на 29% процентов, дойдя до 3500 люменов (турбо обоих типов белого света), а дальнобойность увеличилась на 19% с 230 до 275м. Также в прошлом поколении была только одна кнопка для управления, а ёмкость комплектного аккумулятора составляла 5000mah. Кроме того, в нём не было внутренней влагозащиты разъёма зарядки.

примеры сценариев использования фонарика Автор: Fenix Источник: www.fenixlight.com

Источник: оф.сайт производителя