Прожектор на голове. 11см длиной, но пробивает на 275м. Налобный фонарик Fenix HM71R V2.0 представлен официально
Разработанный для промышленного применения налобник Fenix HM71R обновился до второго поколения, увеличив яркость на треть и доведя дальнобойность до 275м. Новинка получила улучшенную влагозащиту, быстросъёмное оголовное крепление и выдерживает падение с высоты до двух метров.
Корпус фонарика изготовлен из привычного для индустрии материала — алюминиевого сплава. Размер и вес составляют 111,5x53,x50 мм и 220 г в полном сборе с аккумулятором и оголовным креплением. Оно является быстросъёмным, что облегчает работу фонариком в качестве ручного, даёт возможность прикрепить его на лямку рюкзака или карман, а также примагнитить его во время ремонта к какой-то металлической поверхности.
В качестве питания используется литий-ионный аккумулятор формата 21700, ёмкость комплектного ARB-L21-5500 составляет 5500mah. Заряжать его можно прямо в фонарике через встроенный влагозащищённый разъём зарядки USB Type-C. Фонарик поддерживает быструю зарядку 9В2А, что даёт возможность полностью зарядить севший комплектный аккумулятор за 2 часа. Вместо резиновой заглушки разъёма зарядки используется подвижная металлическая шторка.
В качестве управления используется связка из тумблера и кнопки в его центре, Fenix уже использовали в это в необычном ручном фонарике LD35R. Тумблер переключает тип света: дальний-ближний-красный, а кнопка включает-выключает фонарик и переключает яркости. Реализована возможность быстрого доступа к турбо-яркости.
За свет отвечают два светодиода холодного белого и два красного свет:
- Luminus SFT-60 дальний свет. 3000 люменов максимальной яркости
- Luminus SST-20F ближний свет. 500 люменов максимальной яркости
- HFL1-R красный свет. 100 люменов максимальной яркости
Максимальная яркость относительно прошлого поколения выросла на 29% процентов, дойдя до 3500 люменов (турбо обоих типов белого света), а дальнобойность увеличилась на 19% с 230 до 275м. Также в прошлом поколении была только одна кнопка для управления, а ёмкость комплектного аккумулятора составляла 5000mah. Кроме того, в нём не было внутренней влагозащиты разъёма зарядки.
Источник: оф.сайт производителя
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