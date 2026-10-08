Прожектор из магниевого сплава на голове: представлен налобный фонарь Nitecore HC65 MCT

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Китайский производитель светодиодный фонарей и аксессуаров для туризма Nitecore добавил в линейку налобных фонарей модель HC65 MCT. Это фонарь с корпусом из магниевого сплава (масса 146 г.) с высокой светоотдачей (световой поток до 2000 люмен) и несколькими цветовыми температурами. Используется 8 светодиодов NiteLab MCT UHE + опциональный красный свет, а в питании применен элемент NL1840HP (фирменный 18650 с емкостью 4000 мАч) Это обновление модели HC65 без регулировки оттенка света и с алюминиевым корпусом.

Автор: Nitecore Источник: www.nitecore.com

Габариты корпуса 91 x 44 x 44 мм, защита от влаги по стандарту IP68.

Пользователю доступны оттенки: теплый 3000K (CRI 98), нейтральный белый 4500K (CRI 85), холодный 6500K (CRI 73). Уровни яркости: 8/100/400/1300/200 и два режима мигания, красный свет 5/15 люмен и мигание. Время работы на максимальной яркости составляет 3 часа.

Больше технической информации в руководстве пользователя.

Автор: Nitecore Источник: www.nitecore.com

Стоимость модели пока не объявлена в официальном магазине бренда.

Источник: Сайт производителя

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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