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Компания QOi представила EDC-фонарь QOi X1 с тремя источниками света. По данным QOi, в одном корпусе из алюминиевого сплава совмещены белый свет яркостью до 1000 люмен, ультрафиолет, которым можно проверять банкноты, и зелёный луч для указания на объекты. Яркость белого света настраивается на три уровня. Фонарь собирает деньги в краудфандинговой кампании, его выпускают в чёрном и оранжевом цветах.

Режимы переключает поворотный селектор с положениями блокировки, белого света, ультрафиолета и зелёного луча. Яркость белого света меняется долгим нажатием на центральную кнопку, которая стоит в середине селектора. Зарядка идёт по USB-C, на задней стороне экран показывает заряд в процентах. Защита от брызг соответствует IPX4.

В нижнем торце установлен магнит, поэтому фонарь можно прикрепить к металлической поверхности. Для ношения есть зажим на задней стороне, в комплект входят ремешок на запястье и кабель USB-C.

Один QOi X1 в кампании обойдётся в 57 долларов.

Источник: Kickstarter