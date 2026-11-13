Обычные батарейки AA или зарядка через USB-C: Acebeam готовит компактный фонарик UC2A с яркостью до 1300 люмен

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Компания Acebeam готовит к выпуску новый компактный фонарь UC2A для повседневного использования. Модель получила более крупный корпус по сравнению с UC3A, увеличенную яркость и возможность использования обычных батареек AA. При этом производитель сохранил характерную для предыдущей версии конструкцию с дополнительной боковой подсветкой.

Одним из главных изменений стала система питания. Предыдущая модель использовала небольшой аккумулятор формата AAA, тогда как новинка рассчитана на более крупные элементы AA. Предположительно, в комплект войдет аккумулятор формата 14500 с возможностью зарядки через USB Type-C. Разъем, судя по имеющейся информации, размещен непосредственно на аккумуляторе. Также предусмотрена работа от обычных батареек AA, которые можно приобрести в большинстве магазинов.

Изменилась и мощность основного источника света. Если прошлая модель выдавала до 900 люмен, то у новинки заявлена яркость до 1300 люмен. Кроме основного освещения, предусмотрен отдельный боковой модуль с RGB-подсветкой. Он поддерживает несколько цветов и может использоваться для подачи сигналов или освещения пространства на небольшом расстоянии.

Для крепления фонаря предусмотрена специальная клипса. С ее помощью устройство можно зафиксировать на одежде, рюкзаке или козырьке бейсболки, оставив руки свободными.

Пока компания не раскрыла все характеристики новинки. В частности, неизвестно, сколько времени фонарь сможет работать без подзарядки. Также производитель не объявил стоимость и сроки начала продаж. Для сравнения, более компактная модель сейчас продается примерно за 25 долларов. Ожидается, что старшая версия будет стоить дороже.

Источник: Notebookcheck