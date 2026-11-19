Nitecore MT1A Max предлагает необычный компромисс: фонарь способен светить с яркостью 800 люмен и бросать луч на 300 метров, но при переходе на обычную батарейку AA теряет большую часть мощности. Вместо 800 люмен остаётся всего 200, а дальность сокращается до 170 метров. При этом пользователь получает возможность заменить разряженный аккумулятор элементом питания, который можно найти практически в любом магазине.

Фонарь оснащён пятью светодиодами и поддерживает три варианта освещения: направленный луч, широкий рассеянный свет и комбинированный режим. Штатный аккумулятор NL1411R формата 14500 ёмкостью 1100 мА·ч заряжается через USB-C. На минимальной яркости он обеспечивает до 10 часов работы, тогда как обычная батарейка AA — до пяти часов.

При использовании AA фонарь теряет не только яркость, но и часть функций: режимы HIGH и STROBE становятся недоступны. С аккумулятором Nitecore NL1411R устройство весит 53 г, имеет длину 93 мм и оснащено двусторонней клипсой для крепления на одежде или козырьке кепки. Алюминиевый корпус защищён по стандарту IP68, выдерживает погружение на глубину до двух метров и падение с такой же высоты. Производитель пока не объявил цену, но немецкий дистрибьютор KTL указывает 49,90 евро.

Источник: nitecore